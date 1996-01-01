Приморские рыбаки предлагают подождать с биржами

Приморские рыбаки направили Росрыболовству письмо, в котором утверждают, что Дальний Восток пока не готов к таким принципиальным нововведениям в отрасли, как рыбные биржи и доставка улова на таможенную территорию России. В сентябре приморцы попытаются убедить в этом депутатов Госдумы.

Напомним, постановление № 486 от 30 июня 2008 года, подписанное председателем правительства Владимиром ПУТИНЫМ, обязывает рыбаков доставлять весь улов на таможенную территорию России.

По замыслу разработчиков, сразу после оформления улова рыбаки смогут продать его через биржу. Новая схема позволит эффективнее бороться с браконьерами и снизит стоимость морепродуктов, уверены авторы идеи.

"Дальний Восток не готов работать в новом режиме, -заявил "ДК" президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. - Отечественные порты сейчас способны переработать 1 млн 300 тыс. тонн, а вылов составляет 3 млн 200 тыс. тонн. Мы считаем, что в море действует достаточное количество пограничных и контрольных служб, способных задекларировать весь улов, и нет необходимости доставлять его на берег".

Рыбаки обращают внимание на то, что Федеральный закон не учитывает новые расходы рыбаков, которые неизбежно возникнут при транспортировке улова на таможенную территорию РФ. В первую очередь, увеличится потребление топлива. Только в этом году и лишь по Дальневосточному бассейну, по оценке экспертов, расходы на горючее составят 35 млрд рублей. А вся рыбопродукция, добытая в прошлом году, "потянула" на 113 млрд рублей. Доставка на берег улова увеличит топливную составляющую на 10-12 млрд рублей.

"Нововведение убийственно для рыбной отрасли с экономической точки зрения, - утверждает Герман Зверев. - "Мы считаем нецелесообразным введение механизма биржевой торговли. Он не совершенен и не проработан".

Рыбаки намерены добиться изъятия из федерального законодательства нормы, обязывающей продавать весь улов через биржи. По их мнению, для эффективной борьбы с браконьерством нужны иные меры. В первую очередь, государственно-частное партнерство. Например, добытчики минтая, объединившись в ассоциацию и наладив сотрудничество с государственными органами, по оценке ТИНРО, смогли увеличить за последние три года.