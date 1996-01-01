Месторождение "Кубака" - новый старт

На Колыме готовят к запуску месторождение "Кубака". Планы по освоению месторождения "Кубака" и прилегающих территорий обнародовала компания "Полиметалл".

- Мы ставим перед собой довольно смелую задачу запустить фабрику на "Кубаке" уже в мае-июне 2009 года, - рассказал первый заместитель генерального директора ОАО "Полиметалл" Дмитрий ВЕНАТОВСКИЙ. - Сейчас на месторождении проходит полная инвентаризация законсервированного оборудования, решается вопрос о поставках на фабрику руды с другого месторождения - "Сопка Кварцевая".

В июне специалисты "Полиметалла" приступили к изучению руды соседнего месторождения "Биркачан", где планируется использовать метод кучного выщелачивания, а весной 2009 года начнется геологоразведка на месторождении "Ороч".

Все золоторудные объекты расположены в труднодоступной местности, поэтому в ноябре этого года начнутся масштабные работы по восстановлению и строительству дорог, речь идет о зимниках Омсукчан - Кубака, Кубака - Ороч и Кубака - Сопка Кварцевая.