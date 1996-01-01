Новые технологии на Паужетской ГеоЭС

На Камчатке был представлен первый проект строительства бинарной электростанции с применением отечественных технологий, использующих геотермальные ресурсы Камчатки. Данный проект планируется реализовать на Паужетской ГеоЭС в 2009 году.

Установка бинарного энергоблока позволит значительно повысить эффективность использования потенциала геотермального теплоносителя и увеличить мощность станции на 2,5 МВт, тем самым решив проблему дефицита электроэнергии в период пиковых нагрузок в Озерновском энергоузле. Кроме того, новая станция позволит существенно улучшить экологическую обстановку в районе Паужетского геотермального месторождения за счет охлаждения сбрасываемой сегодня на рельеф термальной воды.

Строительство бинарного блока является практической реализацией планов правительства по развитию технологий на альтернативных источниках энергии.