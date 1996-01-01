Рыбная отрасль - не по 5, а по 10

Правительство утвердило правила распределения квот вылова водных биоресурсов на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне России.

Премьер-министр России Владимир ПУТИН 12 августа подписал постановление №604, согласно которому промышленные квоты на вылов рыбы распределяются между заявителями сроком на 10 лет. С 1992 г. в России квоты выделялись сроком на 5 лет. Это постановление является революционным, поскольку у рыбопромысло-виков появляется горизонт планирования на 10 лет, считает руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ: "Мы убеждены, что поток частных инвестиций хлынет в рыбную отрасль и превысит ожидаемые 30 млрд руб.".

Правительство России приняло федеральную целевую программу "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 гг.", которая предусматривает финансирование рыбохозяйственной отрасли в размере 62 млрд руб. Порядка 32,5 млрд руб. будет обеспечено за счет федерального бюджета, 340 млн руб. придется на региональные бюджеты, а остальные средства должен будет вложить частный бизнес.

С увеличением сроков государство ужесточит правила проведения аукционов, участников будут проверять на наличие флота и перерабатывающей инфраструктуры и отсекать перекупщиков. Прежде часть квот доставалась так называемым рантье - юридическим лицам, которые получая квоты на аукционе, перепродавали их рыбакам.