Проектирование станет саморегулируемым

Тема саморегулирования с выходом ФЗ-315 "О саморегулируемых организациях" от 1.12. 2007 г. и ФЗ-148 "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ" от 22.07.2008 г. перестала быть предметом обсуждения, поскольку воплотилась в эти законы, которые надо выполнять. А, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности, которую они накладывают на нас.

Пропуск - по желанию

ФЗ-148 были определены конкретные цели и сроки реализации перехода проектирования в строительстве на саморегулирование. При этом ФЛЦ продолжает выдавать лицензии до 01.01.2009 г., но с 01.01.2010 г. их действие, всех без исключения, отменяется. А далее работа на рынке строительного проектирования возможна только при наличии допуска, выданного саморегулируемой организацией.

Создаваемые проектировщиками СРО обязаны иметь компенсационный фонд. Кроме того, с 01.01.1011 г. предполагается ввести обязательное страхование профессиональной ответственности участников рынка.

Досье Саморегулируемой (СРО) организация становится только после занесения ее в реестр саморегулируемых организаций, который будет вести уполномоченный правительством орган. Она должна соответствовать определенным требованиям. Организацией-соискателем может быть только "некоммерческое партнерство". Основные требования к нему для перехода в статус СРО: иметь не менее 50 членов, компенсационный взнос каждого члена должен быть не менее 150000 руб., и наличие документов, определенных законом.

Главной задачей инициаторы определили - подготовить некоммерческое партнерство к получению статуса СРО и к 26.10.2008 г. подать пакет документов на регистрацию в реестр СРО.

Сейчас уже завершен организационный этап партнерства, близок к завершению основной рабочий этап, когда решаются вопросы структуры, идет разработка положений о комитетах и требованиях для получения допусков к проектным работам. И с 12 по 26 октября намечен регистрационный этап - открытие расчетного счета, формирование компенсационного фонда, утверждение упомянутых положений и требований, формирование пакета документов для регистрации и включения в реестр СРО и их подача на регистрацию.

На переходный период НП ППК выбрало правление и исполнительного директора. После регистрации СРО состоятся новые выборы правления. Все те, кто сейчас принимает активное участие в решении вопросов саморегулирования при желании, - потенциальные члены нового правления и комитетов СРО. В них будут работать активные представители разных групп проектных организаций, как по численности, так и по специализации.

Надо отметить, что возможность оплатить минимальный взнос в компенсационный фонд в размере 150 000 руб. по закону мы имеем только в этом году. С 01.01.2009 г. он увеличится до 500 000 руб. или останется прежним, но с обязательным страхованием всех членов НП. Поэтому вопрос оплаты компенсационного взноса сегодня становится главным.

Кроме компенсационного взноса члены партнерства должны также внести вступительный взнос, необходимый на организационные задачи, и затем платить ежемесячные членские взносы, дифференцированные с учетом численности коллективов.

Ситуация сегодня следующая - если проектная организация и после 1.01.2009 г. собирается заниматься проектированием, то ей необходимо вступить в НП сегодня. Это финансово наиболее благоприятно для формирования СРО. Если же есть желание покинуть этот рынок, то по имеющейся лицензии можно доработать еще до 31.12.2009 г.

Допуск - по способностям

Специфика приморского рынка услуг строительного проектирования - в его ограниченном количестве реально действующих проектных подразделений - 120-130 организаций, включая самые малые.

Новая система вхождения на этот рынок создает определенные сложности для предприятий среднего и малого бизнеса. Так, в законе не прослеживаются механизмы защиты малых проектных организаций. Минимальные требования к свидетельству на допуск на один вид проектных работ - это численность не менее трех человек с высшим образованием и стажем три года или не менее пяти человек со средним профессиональным стажем 5 лет.

Если дословно следовать букве закона, то для проектной компании, желающей получить свидетельство на допуск на все разделы проекта, а их около 10, нужно иметь минимум тридцать человек с высшим профильным образованием, не считая ГИПов и административно-управленческих работников. Всех их нужно обеспечить рабочими местами и площадью. А каждое рабочее место проектировщика с учетом аренды помещения, покупки мебели и оргтехники сегодня стоит около 80-100 тыс. руб.

Если средняя проектная организация сейчас обходится 7-12 специалистами, то завтра ей придется увеличиться, как минимум, втрое, искать себе новые площади и нести дополнительные затраты не в сотни тысяч, а в миллионы рублей...

Мы собираемся бороться за сохранение средних и малых проектных организаций. Зарегистрировавшись - выступать с предложениями, поправками, искать варианты. У нас уже есть свои идеи по этому поводу. У нас еще есть время, когда можно работать на старых лицензиях, и мы в течение этого срока обязательно найдем оптимальные решения, понимая, что главное - это обеспечение высокого качества проектных работ.

Для уменьшения затрат на организационные и текущие расходы нашего Партнерства сейчас рассматривается возможность создания нами совместного административного аппарата с Партнерством строителей Приморского края.

Государство, перекладывая с себя значительную часть ответственности на строительном рынке на изыскателей, проектировщиков и строителей, добавило нам проблем, но и оказало хорошую услугу строительному рынку - оно заставило нас объединиться и своим законом дало полномочия влиять на процессы в сфере нашей производственной деятельности, градостроительной политики и защищать свои права.

Руководители некоторых проектных организаций считают, что участие в некоммерческом партнерстве, где большинство составляют малые фирмы, заставит их подчиниться решениям, которые будут проводить малые фирмы, подразумевая, что это будут менее квалифицированные решения. Но они или забывают, или не понимают, что основная задача будущей СРО - это разработка требований к допускам. Какие будут требования - такова будет и входная планка в строительный рынок. А многие малые организации - это узко специализированные фирмы, часто совмещающие строительные и проектные работы. Они соответствуют высокому профессиональному уровню и задают этот уровень для других проектных организаций.

Принятые требования позволят спокойно работать вместе как крупным, так и самым малым проектным организациям. Перечень проектных работ, на которые нужно будет получать свидетельства на допуск, практически не будет отличаться от сегодняшнего перечня Федерального лицензионного центра.

При первичной заявке соискателя на допуск или в случае минимального соответствия требованиям, возможно получение допуска на выполнение проектных работ по зданиям до 4-х этажей с ограниченной общей площадью объекта. Если же он претендует на допуск к более ответственным работам, то ему надо будет подтвердить, что его специалисты участвовали в проектировании крупных объектов, прошедших госэкспертизу с положительным заключением. Тогда экспертный совет СРО рассмотрит и выдаст допуск на более ответственные работы.

СРО, состоящая из малых организаций, может иметь даже более жесткие требования к допускам, чем "элитная" СРО, "прощающая" что-либо своим уважаемым членам.

Члены Партнерства считают очень важным, что наша организация должна быть краевая. Зная реальные возможности и отношение к работе друг друга, имея возможность оперативного контроля и принятия решения, мы можем гарантировать качество работ своих членов и управляемость Партнерства. Это же дает возможность выдавать допуска фирмам по их реальным возможностям - исходя из опыта, квалификации, стажа и состава специалистов.

Сейчас заканчивается регистрация НП ППК в ФРС. Счет Партнерства будет открыт в течение ближайшей недели. На завершение всех дел остается только октябрь. К 26 октября мы планируем подать пакет документов для регистрации СРО.

Количество членов нашего Партнерства, готовых уже сегодня оплатить взнос в компенсационный фонд, около 45. Еще около 25 организаций изучают вопрос вступления в НП ППК и в целом склоняются к тому, что это им необходимо.

НП ППК позиционирует себя как независимую, открытую и динамичную организацию, которая не собирается ждать готовых решений, спущенных сверху. Мы уверены, что наш профессиональный потенциал позволяет нам идти в первых рядах проектных организаций России в деле формирования будущих саморегулируемых организаций.

Если Вы собираетесь работать в проектном сегменте строительного рынка и после отмены лицензирования, мы приглашаем Вас в наше Партнерство!

Форму заявления в электронном виде, перечень документов для вступления в НП проектировщиков Приморского края, Устав НП и материалы о СРО можно получить, позвонив на тел.: (4232)45-16-75, 44-64-45 или послав запрос на электронный адрес contact@argus-art.ru.