Всему свой СРОк!

В переходе строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию для нас - простых смертных - есть много странного и непонятного. Саморегулируемый строительный рай, о котором так много говорится последние три года, несмотря даже на принятие закона о саморегулируемых организациях (СРО) в строительстве, пока представляется мутным и чудовищно бюрократичным.

Надо ли строителей загонять?

Чего стоит хотя бы исключение такого важного принципа, как добровольность вхождения строительной компании или частного предпринимателя в СРО! Логика этого подхода просто железобетонна по сути: или вступай, или мотай с рынка. Спрашивается: да разве так в общественную организацию следует принимать?! Это же просто какой-то шантаж!

И как быть с теми строительными организациями, которые умеют строить, имеют заказчиков, но не любят "клубные тусовки"? Может быть, их всех "отстреливать", садить по тюрьмам, накладывать на них партийные взыскания? Кроме того, есть совершенно независимые от каких-либо общественных организаций и некоммерческих партнерств иностранные компании, работающие на российском рынке. Их что же - гнать поганой метлой или принуждать к вступлению в наши СРО?!

Пожалуй, было бы намного справедливее, если человек или же компания, которая может профессионально строить, любит это дело и не нарушает норм и технических регламентов, нигде не встречали бы препятствий. Ни государство, ни СРО не должны мешать раскрываться таланту на ниве российского строительного рынка!

Откровенно говоря, слабо верится в то, что из отрасли одним махом удастся выгнать строительные, проектные и изыскательские компании, которые не войдут в то или иное СРО или не будут подчиняться уставу, который их не во всем устроит.

Если даже при жестком государственном контроле на строительном рынке постоянно появлялись компании, которые работали без лицензий, что не помешает им обходиться без членства в СРО? При том что если по всей РФ будут сотни таких СРО, то представителям "черного и серого" строительного бизнеса всегда можно будет найти такие саморегулируемые организации, чьи уставы для них более "приятны" и контроль "ненавязчив", за те же деньги. Да и, вообще, ничто им не помешает создать свою "ручную" СРО и работать "в рамках закона". Хотя, вероятно, каким-то "непроходным" компаниям и индивидуалам в новых условиях, наверное, придется работать в качестве "негров" на тех, кто получит свидетельства о праве допуска на строительный рынок.

Цена за "вход" становится дороже

Есть и другой непонятный момент. Почему с каждой строительной организации в "честь СРО" надо сейчас сброситься по 300 тыс. рублей в компенсационный фонд, или по 1 млн, с 1 января 2009 г.? Чем эти суммы обоснованы?

Понятно, что таким образом нашим законодателям, ставшим инициаторами этого дела, хочется подстегнуть поголовное вступление строителей в СРО, чтобы доказать массовую поддержку их новаторской идеи, при том что на сегодня сторонников лицензирования или же сосуществования лицензирования и саморегулирования значительно больше, чем сторонников последнего.

Пугает, что в этом деле как-то отметена элементарная справедливость. Мелкие компании считают, что требованием платить крупные взносы их отсекают от рынка, заставляют расформировываться и "сдавать" кадры крупным компаниям. Крупные компании опасаются, что голоса мелкого и среднего бизнеса в СРО заставят их подстраиваться под "мелкоту" и растворяться в ней. По этой причине у нас в Приморье крупные строительные и проектные компании взялись за организацию своих СРО, а мелкий и средний бизнес - за организацию своих. Это характерно и для других регионов РФ, в некоторых из которых "деление" пошло еще дальше, и к "декретному сроку", 1 января 2009 г., в них может вообще не появиться своих СРО в строительной отрасли, поскольку организаторы не могут набрать нужное по закону количество членов - 100 для строительной и 50 для проектной или изыскательской СРО.

Наверное, размер взноса правильнее было бы определять исходя из количества работников компании или же из размеров ее деятельности, объемов работ? Допустим, по 1000 рублей со штатного "носа" или с 1 млн рублей освоенных средств? В общем, что-то можно придумать так, чтобы не было вступительной "уравниловки" и элемента "гнобения" малого и среднего бизнеса.

Опять же, при определении взноса, пожалуй, должна учитываться повышенная ответственность компании, выступающей в качестве генподрядной. Почему-то в стороне, вне СРО, остается заказчик, который тоже должен отвечать за стройку...

Интересный вывод был сделан Гильдией строителей ТПП г. Тольятти. Ее члены пришли к выводу, что вступление в строительный рынок для нового участника становится многократно дороже. То есть, если лицензия, выдаваемая на пять лет, сегодня обходится всего в 50 150 рублей, то с нового года это будет стоить почти в 20 раз дороже! Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!

Надо полагать, что и СРО вряд ли смогут гарантировать своим участникам безоблачную вечную деятельность за 1 млн. руб. Однажды появится идея, что члены СРО должны подтверждать свой профессиональный уровень определенной аттестацией, и тогда миллионы рублей придется платить, пожалуй, не реже, чем получать новые лицензии сегодня.

Реформу оплатит клиент...

У потребителя строительных услуг закрадывается мысль, что содержать чиновничьи аппараты СРО в конечном счете придется самим инвесторам. Плюс, по сути, им же придется раскошеливаться и на компенсационные фонды. Иных денег, как от клиентов, у строителей ведь нет.

По данным Приморского филиала Федерального лицензионного центра, 80% общей численности лицензиатов - это предприятия малого и среднего бизнеса. По состоянию на 01.09.2008 г. числится 2965 действующих лицензий, в т.ч. 2399 - на строительную деятельность, 523 - на проектирование и 43 - на изыскания.

Исходя из этих цифр, в Приморье можно организовать до 24 строительных СРО, до 10 проектных, но ни одной изыскательской! То есть вместо одной государственной организации в крае могут появиться около 30 различных "саморегулирующих" участников рынка. Уже одно это заставляет сомневаться, что уровень отраслевой коррупции станет меньше.

С трудом верится, что какой-то клиент-истец по суду сможет легко компенсировать нанесенный ему строителями ущерб из компенсационных фондов СРО, особенно из других регионов или из другой страны. Есть опасение, что саморегулируемые организации позволят создать в строительстве такой механизм круговой поруки, который никаким судом не прошибешь. У нас и сегодня довольно редки прецеденты, когда строительные компании удается привлечь к серьезной ответственности через суд. Если же государство вообще уйдет от "регулирования" отрасли, то спор со строителями, лоббируемыми своими СРО, вообще будет бессмысленным.

Государству уходить некуда

В отрасли, пожалуй, должна приоритетно действовать не коллективная, а прямая ответственность. То, что ее уровень низок, это, пожалуй, один из "пробелов" системы. Каждая компания или строитель всем своим заработанным богатством должны отвечать за свое дело, вернее, за свои "проколы". Как и в любом другом деле... Не председатель же СРО будет отсиживать положенный срок, если у входящей в нее компании вдруг завалится новый рынок или же местный "трансвааль-парк"! Департамент экономической безопасности МВД России отмечал, что в 2007 г. в строительной отрасли было выявлено более 9 тыс. экономических преступлений. И что ж, все это тоже смогут компенсировать СРО? Есть расчеты, что в серьезной ситуации они окажутся бессильны. Несмотря на утверждения, что государство уходит от "контроля над отраслью", вряд ли оно оставит строительство без своего внимания. Скорее всего, строительство останется на "длинном поводке", поскольку в этой сфере производится продукция, к которой предъявляются повышенные требования в смысле безопасности для здоровья и жизни людей.

Опять же, деятельность СРО государству тоже надо будет как-то контролировать. То есть какой-то его исполнительный орган в регионе все равно потребуется иметь, чтобы были свои "глаза и уши", способные вовремя заметить, например, что строительством занялись "пирожники", которых к стройке нельзя подпускать на пушечный выстрел.

Есть мнения, что действие выданных ранее государством лицензий на строительную деятельность не должно ограничиваться 1 января 2010 г., когда предполагается полный переход на допуски "в рынок", получаемые от СРО, а следует оставить в силе до 2013 г., когда закончится срок лицензий, выданных в 2008 году. К тому времени саморегулирование само по себе сможет "вырасти из пеленок", показать первые положительные результаты, и переход к нему станет понятнее. Появятся регламенты, новые нормы и стандарты, обкатаются схемы, исправятся ошибки...

Что касается повышения качества строительства, которое СРО вроде бы должны будут обеспечивать, то сами строители в этом как-то еще не уверены. Собственно, за уровень требований, на который они будут согласны, они же и "проголосуют" в СРО. Брать на себя "повышенные обязательства" многие пока еще не готовы. Внедрение нового, выше среднего, качества стоит больших денег, и оно сегодня является уделом тех немногих компаний, которые или завоевывают, или отстаивают на рынке лидирующие позиции.

Зачем нам "кузнец"?

Положительный иностранный опыт, внедрявшийся "сверху", далеко не всегда оказывался удачен в России. Действие уже имеющихся СРО в других отраслях РФ не убеждает, что эксперимент по переходу на саморегулирование идет успешно. Нельзя исключать, что саморегулируемые организации станут основой создания крупных строительных монополий, которые просто уничтожат итак невысокую рыночность сегодняшнего строительного рынка. Некоторые строители-ветераны уже отмечают, что структурное формирование аппаратов местных СРО чем-то похоже на "конфигурацию" бывших в советское время трестов и главков.

Хронические переносы перехода строительной отрасли от лицензирования к саморегулированию в течение нескольких лет сами собой говорят о том, что у нашего государства и его руководства все еще нет твердой уверенности в том, что они в этом вопросе поступают правильно. Известно, что многое у нас начиная с начала 1990-х гг. делалось по подсказкам из-за рубежа и противоречило нашим национальным интересам. Пожалуй, и переход от лицензирования к саморегулированию еще раз надо хорошо взвесить с точки зрения, действительно ли он нам нужен и будет полезен. И не проще ли и дешевле усовершенствовать уже проверенный в рыночных условиях механизм государственного регулирования, дополнив его, раз так надо, вхождением в него представителей общественных организаций строителей, будь то союз, ассоциация или СРО?

По мнению генерального директора ФГУ "Федеральный лицензионный центр" Александра ТОЛКАЧЕВА, строительное сообщество видит в принятом законе о саморегулировании в строительной деятельности множество недоработок, которые могут уже на начальном этапе дискредитировать в общем-то неплохую идею. То есть сырой пока еще закон надо доработать. Кроме того, в какой-то степени, как это нередко еще бывает у нас в стране, забыли спросить мнения самих потребителей строительных услуг и продукции: чему они доверяют больше - государственному лицензированию или же саморегулированию отрасли? Известно, что без доверия работать нельзя.