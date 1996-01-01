В Приморье вводятся временные ограничения на поставку морепродуктов из Таиланда

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю с 10 октября вводятся временные ограничения на поставки морепродукции из Таиланда. Как сообщил помощник руководителя по связям с прессой Россельхознадзора по Приморскому краю Виталий САЛЕНКО, ограничения вводятся по причине несоответствия поставляемой из Таиланда морепродукции санитарно-ветеринарным нормам.

При проведении мониторинговых исследований в продукции, выработанной предприятием из Таиланда, выявлено содержание запрещенных и вредных веществ. Это повышенное содержание тяжелых металлов, в частности кадмия.

Помимо введения ограничения на ввоз специалистами Россельхознадзора будет осуществлен комплекс проверок наличия на подконтрольных ветеринарному надзору объектах на территории субъектов РФ продукции, выработанной на предприятиях Таиланда.

Как сообщили специалисты, кадмий - это один из самых токсичных тяжелых металлов, и поэтому Российским СанПиНом он отнесен ко второму классу опасности. Накапливаясь в организме человека годами, кадмий способен привести к неприятностям со здоровьем, в частности к нарушению работы почек и повышенной вероятности образования почечных камней.

По информации отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Приморскому краю, в 2008 г. ввоз морепродуктов из Таиланда через приморские пограничные пункты пропуска на Государственной границе не производился.