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Приморью нужно не госпродагентство, а собственная продовольственная биржа [
Владимир ХИЖИНСКИЙ возглавлял Черниговский район 13 лет, а теперь второй год работает в ООО "Черниговский продукт", которым руководит его сын. Не часто чиновник, покидая свой высокий по меркам района пост, отправляется работать в поле. Опыт Владимира Алексеевича, чиновника-крестьянина, в этом смысле уникальный. О сельском хозяйстве, своих оценках и прогнозах он рассказал в интервью "ЗР".
- Владимир Алексеевич, ваше предприятие - растениеводческое. Но, говорят, растениеводству без животноводства значительно труднее выживать. Как вы относитесь к развитию животноводства на вашем предприятии?
- Но, по официальным данным, рентабельность молочного животноводства в крае 26%.
- Почему сокращается поголовье? Если в розничной торговле рентабельность превышает 30%, то магазины растут как грибы после дождя. Конечно, если ничего не предпринимать, когда-нибудь в животноводстве все придет в соответствие, но это случится только после разрушения того, что осталось. Мы еще не дошли до той точки снижения поголовья, после которой начнется рост. Но эта низшая точка приведет к ценам 50-70 руб. за литр. Тогда начнется рост поголовья, только цена уже не упадет.
- И этому сценарию нет альтернативы?
- Есть. Сознательное формирование предложения. Для этого нужно понимать, что мы хотим и в каких объемах. Нужен нормальный заказ государства хотя бы на бюджетную сферу, чтобы для школ, детсадов, больниц и т.д. поставлять цельное молоко, живое и здоровое. Если бы знали, что нужно допустим 3 тыс. тонн молока в год и муниципалитеты готовы закупать его по цене 20 руб. за литр, мы сохранили хотя бы то поголовье, которое дает эти 3 тыс. тонн. И дотировать при этом не производителя, а бюджетные учреждения. А обладая таким объемом молока, можно любому молокозаводу отдать заказ. Вот тут как раз есть место для продовольственной корпорации.
Что касается нашей деятельности в растениеводстве, у нас находится в обработке около 2 тыс. га пашни, из них 1,5 тыс. засеваем, а 500 га - это пары. Осваиваем заброшенные земли, планируем довести объемы до 3 тыс. га посева. Выращиваем ячмень, овес, сою и пшеницу. Недавно закупили оборудование для производства кормов по самым современным технологиям. Называется она экструзия зерна. И с июля у нас постоянно в продаже есть экструдированное зерно. Это высокоэффективная технология, позволяющая на 4 кг корма получить 1 кг привеса. Таким образом, рентабельность производства свинины реально повышается до 80%. К тому же это еще и удобный корм, потому что его варить не нужно. Приобретая это оборудование, мы рассчитывали, что такой корм будет востребован в первую очередь личными подсобными хозяйствами. Я вообще думаю, что рост производства начнется с огромного количества личных подсобных хозяйств, что-то более крупное будет вырастать из них. Другого эволюционного пути я не вижу. Я с пониманием отношусь к тому, что строятся крупные свиноводческие фермы.
Но что касается молочного животноводства, то тут могут быть некоторые проблемы. В мировой практике нет молочных комплексов по 10 тыс. голов. Коровы боятся скученности, поэтому все производство сосредоточено в фермерских хозяйствах, где обычно по 50-100 голов дойных коров с надоем в 8-10 тонн с каждой за лактацию.
- Эта технология приготовления корма не знакома в России?
- В СССР когда-то производили белково-витаминные добавки на основе экструдированного зерна для откорма скота. А сейчас понадобится, наверное, год, а может быть, и два, чтобы крестьяне сумели оценить эту технологию и просто научиться считать деньги. Сказывается консерватизм, привычка кормить животное отходами. Мы же предлагаем чистое экструдированное зерно, которое сами же и выращиваем. В этом году планируем увеличить объемы производства. Рентабельность по зерну у нас составляет где-то около 30%, по комбикормам - 30-35%. Мы приобрели уже 4 китайских комбайна "Джондир". Но проблема у нас сейчас в другом. Отсутствует государственная политика в области зернового производства. Кто что хочет, то и производит. Заказов нет. При этом биржи, где потребитель может оставить заявку и на торгах купить зерно, тоже нет. Я в последний год своей работы, перед тем как уйти в отставку, был на совещании, где руководители края говорили совершенно правильные вещи: больше мы ничего никому поставлять не будем, идите в банк, оформляйте кредиты, а мы будем покупать готовую продукцию или сводить производителя и покупателя. Но этого так и нет.
Я вырастил зерно, куда мне с ним идти? В Госпродагентство? Они скажут: "Не надо, мы уже профинансировали производство необходимого нам количества зерна". А почему они кого-то финансируют, почему рынок разрушают? Я считаю, что нам не Госпродагентство нужно, а продовольственная биржа Приморского края. Вместо этого мы постоянно слышим о каких-то хлебных интервенциях.
В то время, когда государство, напуганное ростом цен, выбрасывает на рынок зерно прошлых лет по дешевке, в хозяйствах Сибири, Алтая лежит зерно. Крестьянин ждет, когда начнется рост цен на зерно, чтобы хоть немного дороже продать его, ведь цены растут буквально на все: удобрение, горючее и т.д. А государство, таким образом, просто наказывает крестьянина. Нет нормальной продовольственной политики государства.
- Японцы не так давно изъявили желание инвестировать производство риса, гречихи, сои в Приморье. Как вы оцениваете эти перспективы?
- Не нужно инвестировать. Зачем из нас изображать нищих, неумелых? Нужно просто договориться о том, что они купят и в каких объемах. Деньги нужны тем, кто посередине между производителем и покупателем. А нам было бы кому продать.
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