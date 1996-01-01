На Дальний Восток центральные кадровые агентства не сильно и стремятся

Клиенты кадровых агентств сегодня уже не столько ставят рекрутерам конкретные задачи по подбору персонала, сколько формулируют проблемы; хотят не закрытия вакансии, а достижения результата.

Об этом и многом другом шла речь на ежегодной конференции Ассоциации консультантов по подбору персонала (АКПП), которая состоялась в Москве. От Приморья в ней приняли участие директор агентства по подбору персонала "Карьера-Форум" Галина ПОПОВА и генеральный директор сети кадровых агентств "Успех" Елена РАУД.

"Конференция оказалась чрезвычайно интересной, - делится впечатлениями Елена Рауд. - В последние 2-3 года, возвращаясь из Москвы, мы констатировали, что реализовать основную тенденцию, которая наметилась в центре в рекрутинговой индустрии, для нас затруднительно из-за малочисленности региона в целом, и дальневосточных городов - в частности. До последнего времени большинство московских рекрутинговых агентств имело специализацию: ИТ-специалисты, банковский сектор, автомобильная отрасль и т.д. Мы же понимали, что выжить специализированному агентству не в городе-миллионнике невозможно. Наш путь, которым мы идем весь период своей работы на рынке, - это агентство полного цикла. Так вот, основной тенденцией этого года на конференции стал разговор о том, в сложившихся условиях, когда клиенты готовы отдавать на аутсорсинг целые блоки, когда кадровые агентства сумели завоевать доверие компаний, очень актуальным стал переход сотрудника кадрового агентства от рекрутера к консалтеру. Образ, визуально отражающий эту тенденцию, - это образ человека-оркестра, виртуозно владеющего различными персонал-технологиями и умеющего решать кадровые задачи с позиций системного анализа. Так это сформулировано на конференции. Значит, повышение компетенций сотрудников агентств - это стратегическая задача".

В связи с этой тенденцией все более актуальным для руководителей кадровых агентств становится вопрос подбора и обучения самих рекрутеров.

"На рекрутеров сегодня не учат ни в одном вузе России, поэтому в эту сферу приходят люди из самых разных областей, - говорит Галина Попова. - Следовательно, людей приходится тщательно отбирать, обучать, мотивировать. Все собравшиеся сошлись во мнении, что наиболее успешны в этой профессии - люди, обученные с нуля. Поэтому надо делать ставку на выпускников вузов. Ведь главное в нашей профессии - ориентация на успех и личностные качества. Многие компании говорили о том, что пришли к четко регламентированному обучению. В нашей компании также существует программа внутреннего обучения. Мы готовы достаточно быстро ввести человека в строй. Причем, если раньше в должности ассистента молодой специалист работал около 2 лет, то сегодня уже через 3-6 месяцев можно говорить о том, что сотрудник готов показывать результат".

Следующей тенденцией рынка рекрутинговых услуг, отмеченной на конференции, по словам участников, стало понимание зрелости этого рынка. Признаками зрелости является как наличие стандартов, так и, что очень интересно, появление мотива "удовольствие от процесса покупки" у клиентов. В ситуации, когда можно выбирать исполнителя услуг, потребитель более тщательно оценивает клиентоориентированность агентства, его программы лояльности.

Кроме этого, участники говорили о том, что размывается граница между классической рекрутинговой услугой и услугой Executive Search. По мнению Елены Рауд, это обусловлено усиливающимся дефицитом. "Рынок труда продолжает оставаться рынком соискателя, и дефицит квалифицированных работников (да и не квалифицированных тоже) только усилится", - говорит она.

Главным итогом конференции, по словам Галины Поповой, стало избрание президента АКПП. Им стал Федор ПРОКОПОВ, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей. "Ассоциацию возглавил статусный человек, который с энтузиазмом взялся за новое дело, - говорит Галина Попова. - С 1991 по 1996 г. Федор Прокопов являлся руководителем Федеральной службы занятости, давно знаком с ведущими рекрутерами. Поэтому от него рекрутерское сообщество ждет в том числе и активного участия в законотворческой деятельности и надеется, что при формировании целого ряда новых законов, связанных с рынком труда, будут учтены мнения всех сторон".

Что касается планов по освоению крупными российскими и международными агентствами регионов, которые обычно озвучиваются на конференции, то в этом году все были довольно сдержанны. Галина Попова считает, что это обусловлено общей ситуацией в экономике - все внутренне готовятся к возможному кризису. Поэтому филиалы и представительства российских и международных компаний, по ее мнению, на Дальнем Востоке в ближайший год мы вряд ли увидим.

Елена Рауд также говорит, что явно о планах открывать на Дальнем Востоке представительство не заявлял никто. Хотя многие центральные агентства и проявляют интерес к созданию своих филиалов или представительств. "Намерение двигаться в наши регионы выразило очень интересное агентство "Империя кадров", - говорит Елена Рауд. - Активно себя позиционировало агентство "Adecco". Мы ждали их прихода еще в этом году. Я задала прямой вопрос. Маркетолог этой компании ушла от ответа, но по ее реакции рискну предположить, что в самое ближайшее время - нет. Похоже, их интересы пока сместились на страны СНГ".