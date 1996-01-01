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Отечественное виноделие возрождается
Сегодня в мире происходит винная революция. Потребители предъявляют все более высокие требования к качеству продукции. И это заставляет производителей пересматривать номенклатуру своих изделий.
Правда, в отличие от зарубежных коллег, у российских винных магнатов есть и другие заботы, связанные с недавней нашей историей. В настоящее время российские вина занимают не более 50% отечественного винного прилавка. В любом же государстве, где вино является элементом культуры пития, она составляет не меньше 70%-75%. И к такому показателю надо стремиться и России.
По оценкам специалистов, емкость российского рынка вина составляет порядка 50 млн декалитров (дал) в год. Среднедушевое потребление составляет 3,5 - 4 л, причем оно существенно различается в разных регионах страны. Так, в крупных городах потребление вина достигает 10 л на человека в год, а это значит: потенциал для роста рынка довольно велик.
Не так давно появился согласованный вариант целевой ведомственной программы развития виноградарства и виноделия России на 2008-2012 гг. Согласно документу, предполагается в три раза увеличить федеральное финансирование на проведение работ по закладке новых насаждений винограда и уходу за ними. Вдобавок вводится положение, что и региональные бюджеты будут инвестировать в отрасль дополнительно к федеральным ассигнованиям.
Если программа будет выполняться, то это позволит заложить фундамент серьезных перемен в отрасли. По словам президента Союза виноградарей и виноделов России Валерия ЛОГИНОВА, сейчас стоит задача качественно изменить структуру виноградников, посадить именно те сорта, которые стали привычными для современного потребителя и отвечают современным технологиям виноградарства.
Для оптимизма российских виноделов есть реальные основания. На территории России много мест, пригодных для выращивания винограда, из которого можно делать качественное вино. Это и Краснодарский, и Ставропольский края, Чечня, Дагестан, Ростовская область.
На протяжении долгих лет российские вина славились своим качеством. Однако в 70-е государство вознамерилось за счет доходов от продажи вина пополнить свой бюджет. В результате соотношение крепленых и столовых вин резко изменилось в пользу первых.
Как ни странно, от массовой вырубки виноградников во времена "антиалкогольной кампании" больше всего выиграла водочная промышленность. После отмены драконовских антиалкогольных мер она довольно быстро пришла в себя, тогда как вырубленным виноградникам для восстановления требовались долгие годы. Сегодня ситуация с отечественным виноделием постепенно меняется. В России появились реальные перспективы для производства высококачественного вина. Развивать именно это направление российских виноделов подталкивает конкуренция с винами, изготовленными преимущественно в Новом Свете. Между тем на виноградных плантациях Чили, Аргентины и других стран больше солнца, а труд крестьян и рабочих там значительно дешевле. Поэтому соперничать с ними непросто.
По мнению ряда экспертов, на сегодняшний день самая большая угроза для отечественного виноделия исходит даже не от зарубежных конкурентов, а от торговых сетей. Согласно проведенным исследованиям, под российскую продукцию в отечественных сетевых супермаркетах отведено не более 10% винных полок, остальное отдано под импорт.
Между тем сегодня на торговые сети приходится 35%-40% винного товарооборота страны. Если эта ситуация не будет изменена, то уже в ближайшем будущем российское вино вообще может исчезнуть с прилавков. Согласно прогнозам, через пять - семь лет сетевая торговля займет до 75% рынка. Не трудно догадаться, чем это обернется для отечественного виноделия.
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