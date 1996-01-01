Материал "Страховка без якоря", опубликованный в прошлом номере "ЗР", вызвал резонанс среди страховщиков. Публикуем мнение директора по развитию страховой компании "ДАСК" Владимира ПОПОРЕЦКОГО о ситуации страхового рынка маломерного флота в Приморском крае.

- Приморские страховщики имеют богатый опыт по морскому страхованию, в том числе и маломерных судов. Еще в начале 90-х страховая компания "Дальроссо" застраховала яхту Федора КОНЮХОВА, совершившего свое первое кругосветное путешествие. Другие региональные компании страховали походы крейсерских яхт на Сахалин и Камчатку. Это о наиболее пафосных мероприятиях.

Значительным спросом пользуется и успешно осуществляется страхование маломерного флота, принадлежащего юридическим лицам различных форм собственности. Вид страхования востребован и постоянно расширяется. Страховые риски: полная гибель, повреждения корпуса, машин и механизмов (для яхт парусное оснащение), учитывая особенность данного вида транспорта - хищение. Попутно активно страхуется ответственность судовладельцев перед третьими лицами. Многие руководители предприятий страхуют несчастный случай при перевозке пассажиров с четкой регламентацией ответственности страховой компании при наступлении страхового события.

Появились подвижки и при страховании маломерного флота частных лиц. Все страховщики работают в жестком правовом поле, и, скажем, управление любым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, согласно действующему законодательству РФ, может служить основанием для отказа в выплате страхового возмещения. Кроме того, регистрационное удостоверение для маломерного судна (технический талон на годность к плаванию маломерного судна), выдаваемое Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России, предписывает правила эксплуатации данного объекта, регион плавания, ограничения по выходу в море при волнении и сроки навигации. Несоблюдение этих норм попадают под статью "Значительное увеличение страхового риска". Ну а если внезапно налетел шторм, так для чего же люди страхуются?

Что касается проблем со стоянками и хранением маломерного флота. Вспоминаю Владивосток 15-летней давности - тогда тоже были проблемы со стоянками автотранспорта для хранения, но в связи с экономической выгодой число стоянок стало расти, постепенно количество стало переходить в качество - появились сертифицированные стоянки с оформлением договоров аренды. Такая же судьба ждет и маломерный флот, принадлежащий физическим лицам. Уже сейчас появились первые подобные стоянки. А так как Владивостоку уготована судьба очередного форпоста перевалки бэушной японской техники, и теперь - маломерных судов, то с ростом потребностей сформируется и спрос на данный вид страхования. Для информации: уже появился спрос на страхование б/у катеров и яхт, как груза, отправляемых в другие регионы по железной дороге и автотранспортом.