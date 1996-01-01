www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Все страховщики работают в жестком правовом поле

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Материал "Страховка без якоря", опубликованный в прошлом номере "ЗР", вызвал резонанс среди страховщиков. Публикуем мнение директора по развитию страховой компании "ДАСК" Владимира ПОПОРЕЦКОГО о ситуации страхового рынка маломерного флота в Приморском крае.

- Приморские страховщики имеют богатый опыт по морскому страхованию, в том числе и маломерных судов. Еще в начале 90-х страховая компания "Дальроссо" застраховала яхту Федора КОНЮХОВА, совершившего свое первое кругосветное путешествие. Другие региональные компании страховали походы крейсерских яхт на Сахалин и Камчатку. Это о наиболее пафосных мероприятиях.

Значительным спросом пользуется и успешно осуществляется страхование маломерного флота, принадлежащего юридическим лицам различных форм собственности. Вид страхования востребован и постоянно расширяется. Страховые риски: полная гибель, повреждения корпуса, машин и механизмов (для яхт парусное оснащение), учитывая особенность данного вида транспорта - хищение. Попутно активно страхуется ответственность судовладельцев перед третьими лицами. Многие руководители предприятий страхуют несчастный случай при перевозке пассажиров с четкой регламентацией ответственности страховой компании при наступлении страхового события.

Появились подвижки и при страховании маломерного флота частных лиц. Все страховщики работают в жестком правовом поле, и, скажем, управление любым транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, согласно действующему законодательству РФ, может служить основанием для отказа в выплате страхового возмещения. Кроме того, регистрационное удостоверение для маломерного судна (технический талон на годность к плаванию маломерного судна), выдаваемое Государственной инспекцией по маломерным судам МЧС России, предписывает правила эксплуатации данного объекта, регион плавания, ограничения по выходу в море при волнении и сроки навигации. Несоблюдение этих норм попадают под статью "Значительное увеличение страхового риска". Ну а если внезапно налетел шторм, так для чего же люди страхуются?

Что касается проблем со стоянками и хранением маломерного флота. Вспоминаю Владивосток 15-летней давности - тогда тоже были проблемы со стоянками автотранспорта для хранения, но в связи с экономической выгодой число стоянок стало расти, постепенно количество стало переходить в качество - появились сертифицированные стоянки с оформлением договоров аренды. Такая же судьба ждет и маломерный флот, принадлежащий физическим лицам. Уже сейчас появились первые подобные стоянки. А так как Владивостоку уготована судьба очередного форпоста перевалки бэушной японской техники, и теперь - маломерных судов, то с ростом потребностей сформируется и спрос на данный вид страхования. Для информации: уже появился спрос на страхование б/у катеров и яхт, как груза, отправляемых в другие регионы по железной дороге и автотранспортом.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru