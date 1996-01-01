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Лозу под нож?
- Приморские земледельцы готовы накормить край недорогим и качественным виноградом. Но рынок сбыта для них ограничен… прилавком у автотрассы, - об этом рассказал "ЗР" Геннадий АНДРЕЕВ, виноградарь из поселка Сибирцево.
Если бы не перестройка, заведовал бы сейчас Геннадий Петрович мазутным хозяйством на местном заводе ЖБИ, как и в былые годы. И отдавался бы в свободное от работы время неуемной страсти: охоте и рыбалке.
Но после 1986 года, когда пришла эпоха бартера, лавочников и рэкета, его родное предприятие "впало в кому". На тот момент развалился и совхоз "Пограничник", где трудилась медработником его жена Римма Николаевна. При разделе хозяйства ей досталось на пай пять гектаров земли. Как они выбивали (и выбили-таки) у власти свой законный надел - отдельная и долгая песня. По словам Геннадия Петровича, "землю легко получали только жулики, которые не имели никакого представления о сельском хозяйстве".
От безденежья семью Андреевых спас... виноград. В 1992 году Геннадий Петрович на пяти га высадил полторы тысячи привитых кустов элитных сортов винограда, получив через два года 25 тонн отменной ягоды. Минимальная урожайность куста - 15 килограмм, гроздья - до трех кг. Помимо того он еще посадил 10 тысяч кустов винограда морозоустойчивого сорта "Альфа", проверенного временем.
- У меня было сортов 30, сейчас 15. Я оставил только те сорта, которые гарантированно будут родить. Виноград выращивать легко, приятно и выгодно, у него не бывает неурожайных годов. Виноград - вечное и неприхотливое растение. На зиму лозу достаточно прикопать, чтобы она весной ожила. Его не надо даже опрыскивать химией! А овощи - дело грязное, неблагодарное и рисковое: один год засуха, другой - дожди, - говорит наш герой.
Первый урожай Андреевы реализовывали за поселком у трассы, как, впрочем, и все последующие. Торговля шла бойко, в те годы конкурентов на рынках не было. На вырученные деньги Петрович приобрел за 120 тысяч рублей новый УАЗ-469 с гидроусилителем. Вскоре на его имя пришла "черная метка" из налоговой инспекции: его просили отчитаться о доходах.
- Откуда у вас ТАКИЕ деньги? Если у вас зарплата на заводе 1300 рублей в месяц и жена - медик, - строго спросили Андреева в инспекции.
- Ребята, у меня пять гектаров земли, я выращиваю виноград и продаю его на трассе. У меня покупают привитые саженцы. Это тоже хороший доход. Я могу джип купить за сезон! - отвечает Геннадий Петрович.
Ему не поверили. Оказалось, что в налоговой инспекции у каждого сотрудника был свой сад-огород. Но кроме проблем и боли в спине земельный надел им ничего не давал.
Скорее всего, на Андреева повесили бы неподъемный налог, не вмешайся в конфликт тогдашний глава Черниговского района Владимир ХИЖИНСКИЙ. Он был у виноградаря на плантации и прочувствовал, каким потом достаются земледельцу "нетрудовые доходы".
…Прошли годы. Сегодня плантация Геннадия Петровича сократилась с 48 рядов до 20, каждый ряд по сотне метров. Тому причина плохой сбыт. Он торгует у трассы от силы полтора месяца. За этот срок невозможно продать весь урожай, даже если отдавать ягоду оптом по 10-20 рублей за кг. Потому что рынки края завалены виноградом из Китая и Узбекистана. От местных виноградарей отвернулись даже перекупщики: слишком низки объемы.
Между тем еще несколько лет назад в Приморье под виноградом было более двух тысяч гектаров! В Спасском, Черниговском, Кировском, Партизанском районах действовали крупные плодово-виноградорские совхозы: "Приморье", "Победа", "Красное знамя", "Россия", "Нахимовский", "Иннокентьевский", "Прохоровской". Сегодня от этих хозяйств остались одни названия.
...Что касается нашего героя, то нереализованную ягоду Петрович хранит до весны в прохладном помещении в ящиках с опилками. Для него это своеобразный сейф, где вложения не подвержены инфляции и на которые всегда есть спрос.
Андреев как-то попытался договориться с магазинами о реализации винограда зимой, но торговцы не захотели возиться с опилками. Им проще продавать "вечный" китайский виноград, неизвестно чем обработанный. Можно, конечно, пустить ягоду на вино для последующей продажи, но и здесь засада: лицензия на изготовление алкогольной продукции и право на ее реализацию съедят все доходы.
Будущей весной Петрович планирует сократить свои угодья еще наполовину.
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