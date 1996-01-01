Трубопровод ВСТО начинают заполнять нефтью

22 сентября техническая нефть прошла последний участок Восточного нефтепровода от Киренска до Талакана. Запуск трубопровода в реверсивном режиме состоится не позднее чем в начале октября. Восточно-сибирская нефть пойдет по ВСТО на запад до Ангарской НХК в Иркутской области. Ожидается, что до конца года по Восточному нефтепроводу будет прокачено более 200 тыс. тонн углеводородного сырья.