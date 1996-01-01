Россиянам запретят шоппинг за рубежом

В России могут ввести запрет на ввоз любых фирменных товаров, приобретенных за рубежом без лицензии, сообщает газета "Коммерсант".

К такому выводу пришли эксперты, изучившие проект совместного постановления пленума Верховного суда России и Высшего арбитражного суда России, разъясняющего положения четвертой части Гражданского кодекса. В проекте есть пункт о том, что ввоз в Россию товара, маркированного товарным знаком, может быть осуществлен только по договору с владельцем этого знака. Таким образом, нарушителем права на товарный знак будет считаться даже тот, кто за рубежом купил товар непосредственно у обладателя товарного знака, но не получил от него специального разрешения на ввоз этого изделия в Россию. "Нарушителю" по этой статье грозит конфискация товара и штраф для физлиц до 2 тыс. руб., а для юридических лиц - до 40 тыс. руб.