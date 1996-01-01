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Приморский Интернет-форум подтвердил высокий уровень местных веб-студий и низкую платежеспособность рынка
Три дня во Владивостоке проходили различные мастер-классы и презентации новых интернет-технологий. Знаниями делились ведущие эксперты в этой области, многие из которых впервые посетили Приморье. И хотя до объединения ведущих веб-студий еще не дошло, многие местные специалисты по достоинству оценили Приморский интернет-форум (ПРИФ).
Трудно назвать мероприятия прошедшего форума, к которым был проявлен особый интерес. Полезно оказалось все, и некоторые участники сетовали на то, что не смогли посетить семинары, проходившие параллельно. В этом году организаторы сделали особый упор на технические аспекты интернет-технологий. Что, по мнению участников, а форум был платным, придало мероприятию практическую полезность.
- Наш расчет на проведении обучающих семинаров оправдался полностью. Общение с реальными специалистами из крупных московских компаний - ключевой момент, который и привлек аудиторию на Приморский интернет-форум, - говорит председатель оргкомитета Приморского интернет - форума Ольга РОМАНОВА.
По ее словам, при общении на разных площадках выяснялись одни и те же моменты, характеризующие современные особенности развития интернет-технологий в Приморском крае. От фундаментальных - высокой стоимости интернет-трафика и слабого развития сетей - до локальных, связанных со слабым развитием реального сектора экономики и низкой платежеспособностью на рынке веб-разработок. Кроме того, все еще не велико влияние на рынок интернет-технологий со стороны государственного сектора. Например, интернет-представительства различных органов власти делаются не системно и не многие компании имеют опыт подобной работы, тогда как объем этого сегмента в денежном отношении может быть весьма существенным.
- Органы власти в Приморье следят за развитием интернет-технологий, это видно и по сотрудничеству в рамках ПРИФ. Однако есть еще над чем работать. Кроме того, по мере распространения Интернета среди населения, внимания требуют проблемы безопасности, например в школах нужно ограничивать трафик, но делать это необходимо на системной и постоянной основе, - рассказывает генеральный директор Российского агентства развития информационного общества (РАРИО) Александр АЙГИСТОВ.
Особое внимание на ПРИФе было уделено вопросам внедрения программного обеспечения с открытым кодом. Приморский край в этом направлении отличился - в качестве эксперимента администрация Черниговского района перешла с Windows на Linux. Презентация этого проекта заинтересовала многих. Тем более что на ПРИФ приехали московские специалисты, участвовавшие в реализации этого проекта.
- Программное обеспечение с открытым кодом - это очень перспективное направление, получившее поддержку Правительства РФ. Это экономит средства и решает проблему использования пиратских программ, что особенно важно для органов власти. В Приморье такой проект получил поддержку краевых властей, эксперимент удался, и мы ждем продолжения сотрудничества, - говорит директор компании "Линукс-Центр" Павел ФРОЛОВ.
Впрочем, самыми посещаемыми секциями ПРИФа стали семинары по веб-дизайну и поисковой оптимизации. Высокий уровень подготовки наших специалистов московские гости отметили, однако сам собой напросился вывод, что наши веб-умельцы обогнали развитие рынка, который еще сильно отстает от центральных регионов.
- Рынок интернет-рекламы в регионе практически не развит, думаю, что было бы рентабельно создать интернет-порталы с региональной тематикой, на которых можно неплохо заработать, - считает интернет-маркетолог компании "Михеев Медиа" Иван МАКАРЧУК.
Почему этого не делают местные разработчики, объяснила Ольга Романова.
- Веб-студии предпочитают вариться в собственном соку и выполнять то, в чем уверены, эксперименты многих пугают, - говорит она. - Взять наш конкурс "25 сайтов Приморья" - работы на него выставляли сайтовладельцы, а не производители, тогда как в Москве в таких конкурсах в первую очередь участвуют именно производители.
ДосьеВ конкурсе "25 сайтов Приморья" участвовало более 270 сайтов в 12 номинациях. Голосование проводилось в два этапа - экспертным жури и пользователями Интернета. Итоги совпали только в трех номинациях, в основном же судьбу приморских интернет-ресурсов решили эксперты. В номинации "Открытие года" победил сайт поселка Славянка, который также победил и в номинации "Точка на карте". Полный список победителей можно найти на сайте конкурса www.site25.ru
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