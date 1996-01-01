Недра Камчатки хранят до 1,2 тыс. тонн золота

Недра края хранят до 1,2 тыс. тонн золота и 8 тыс. тонн серебра. Об этом, сообщает пресс-служба правительства края, сказал на проходящей в Петропавловске-Камчатском всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию первой Камчатской экспедиции, заведующий лабораторией вулканогенного рудообразования Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Виктор ОКРУГИН. По мнению ученых, Камчатский край - один из наиболее перспективных золоторудных регионов Северо-Востока России. По своему геологическому строению регион близок к Японии, однако его площадь значительно превышает площадь Страны восходящего солнца.