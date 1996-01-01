Гусеницы уничтожили около 7 тыс. га посевов

Гусеницы лугового мотылька уничтожили посевы на площади 6 тысяч 859 гектаров в Приморье.

Как сообщает PrimaMedia со ссылкой на краевое госучреждение по пожарной безопасности, делам ГО и ЧС, в крае обследовано 272,5 тыс. гектаров сельхозугодий. Площадь поражения составила 89 тысяч 376 га. Отрождение гусеницы произошло на 73 тысячи 170 га. Всего обработано ядохимикатами 63 865 га сельхозугодий. Предварительный ущерб составляет около 70 млн руб.

Как сообщила руководитель филиала ФГУ "Россельхозцентр" в Приморском крае, этот вредитель для Приморья необычный, нынешним летом он появился в крае впервые за 30 лет.