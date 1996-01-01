Даже эксперты не знают, упадут цены не недвижимость или нет

Рынок недвижимости вполне может преподнести сюрприз к концу года, так полагают некоторые аналитики. Эксперты Института глобализации и социальных движений (ИГСО, Москва) считают, что рынок жилья в России может обрушиться еще до конца 2008 г., по их мнению, падение цен может составить 50% от существующего уровня. Собственное мнение по этому вопросу предоставили постоянные эксперты "ЗР".

"Наиболее опасным для России, как ни странно, является рост цен на рынке недвижимости и сопутствующий ему бум на рынке строительных материалов, - уверен Николай СОЛАБУТО, специалист по доверительному управлению ценными бумагами ООО "Управляющая компания "Финам Менеджмент", - сейчас рост цен в этих сегментах неравномерен по регионам, но по отдельным позициям (например, цементу) рост цен превышает 50% в год. Грань, за которой жилье становится недоступным для большинства потребителей, опасна тем, что после ее пересечения на рынок будут выброшены инвестиционные квартиры, которые люди покупали в расчете на рост цен, а вслед за ними купленные в кредит, поскольку выгоднее будет потерять первоначальный взнос и купить на рынке подешевевшие квартиры. Это может вызвать обрушение как самого рынка недвижимости, так и всех, с ним связанных. Банки будут нести убытки, производители стройматериалов потеряют рынок сбыта, безработные строители перестанут покупать товары и пользоваться услугами, то есть кризис может стать всеобъемлющим. Пока этот вариант развития событий предотвращается впрыскиванием на рынок государственных средств, в частности в рамках программы "Доступное жилье" и ряда инвестпроектов, загружающих работой строителей. Но это также неизбежно подстегивает общий рост инфляции".

Борис СОЛОВЬЕВ, заместитель генерального директора Группы Компаний "АЛОР", напротив, полагает, что нет никаких оснований ожидать не только резкого падения цен на жилье, но и их снижения в принципе. "Думаю, что до конца текущего года цены будут плавно расти", - замечает наш эксперт.

Рынок ипотеки в свою очередь сможет показать и свою новую грань. С точки зрения Бориса Соловьева, в течение примерно одного года темпы роста выдачи ипотечных кредитов будут снижаться. Прежде всего, это связано с удорожанием кредитных ресурсов на мировом финансовом рынке вследствие проблем в экономике США. В то же время сложности на финансовом рынке, в частности на рынке фондовом, привели и к некоторым позитивным моментам для банков: увеличение ставок по депозитам и снижение доходности инвестиций в инструменты фондового рынка повлекли за собой временный приток средств населения и организаций в банковскую систему. Кроме того, банки значительно ужесточили требования к заемщикам и начали более тщательно проверять их финансовое состояние, а также объекты ипотеки. Нынешние проблемы с ликвидностью, которые испытывает российская банковская система, в конечном счете пойдут ей на пользу, позволив выработать некий иммунитет и ощутимо сократить риски возникновения ипотечного кризиса, подобного тому, который разразился в США в прошлом году.