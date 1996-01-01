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В Приморском крае снижается вылов в прибрежной зоне
Свежие, то есть самые ценные, морепродукты на наш стол должно поставлять прибрежное рыболовство. Однако изобилия свежей дешевой рыбы мы до сих пор не видим. Причем, если в целом по бассейну вылов в прибрежной зоне пусть и понемногу, но поднимается, то в Приморье освоение ресурсов снижается. В проблемах прибрежной рыбалки и развития марикультуры попытались разобраться ученые.
"ТИНРО-Центр" провел 3-ю Международную научно-практическую конференцию на тему: "Морские прибрежные экосистемы. Водоросли, беспозвоночные и продукты их переработки". В работе приняли участие как российские ученые, так и зарубежные гости из Японии, Кореи, Китая, Вьетнама и Украины.
Прибрежное рыболовство играет все большую роль на Дальнем Востоке. Доля прибрежных ресурсов в общем улове уже достигла 30%. Причем рыбаки осваивают, по официальным данным, всего лишь 60% выделенных квот.
"На общем фоне Приморье выделяется слабым освоением прибрежных ресурсов, хотя, как известно, именно в Приморском крае наиболее благоприятные условия для развития прибрежного рыболовства", - утверждает сотрудник "ТИНРО-Центра" Валерий АКУЛИН.
В Приморье наиболее благоприятные климатические условия, больше флота и береговых перерабатывающих предприятий. Наконец, более развит внутренний рынок, то есть больше потребителей рыбной продукции. Парадоксально, но при этих условиях в крае освоение прибрежных ресурсов даже падает. И это на фоне роста в целом по бассейну.
Всего лишь за пару лет, с 2005 по 2007 г., объемы лова в прибрежной зоне Приморья упали с 37,5% до 19,5%. Ни один из видов рыб не осваивается даже наполовину. Удивительно, но того, что вылавливают в своих водах приморские рыбаки, не хватит даже одному Владивостоку для обеспечения населения рыбопродукцией по существующим нормам.
Совсем "бледно" выглядят приморские рыбаки, если сравнить их с камчатскими коллегами, которые осваивают 77% квот. Причем цифра камчадалов практически не уменьшится, даже если сбросить со счетов лососей.
Длительное время считалось, что развитие прибрежного рыболовства сдерживает недостаток флота и береговых перерабатывающих мощностей. Но только за последние пять лет список судов для "прибрежки" увеличился на 250 единиц. Правда, все это далеко не новый флот. По официальным данным, лишь 18% судов еще не выработали свой ресурс. Казалось бы, вот она, разгадка! Ан нет. Опять-таки сравнение флотов соседних территорий показывает, что количество судов не решающий фактор. Более того - он, похоже, вовсе не оказывает влияния. Так, например, на освоение одной тысячи тонн ресурсов у приморцев в пять раз больше судов, чем у камчадалов, при этом сам вылов меньше. Вот такой парадокс. Может быть, мешает дефицит перерабатывающих мощностей? Но из 45 имеющихся на бассейне береговых рыбокомбинатов больше половины расположены в Приморском крае.
Однако причина столь стремительного падения уловов не в отсутствии флота или перерабатывающих мощностей. Как оказалось, виной всему - недостаточный спрос местного рынка, во многом из-за низких доходов населения. Именно к такому выводу пришли ученые.
"В такой ситуации возможность работать на внешнем рынке является фактором, стимулирующим освоение ресурсов прибрежных вод", - заявил на конференции Валерий Акулин. И привел в пример все тех же соседей-камчадалов. Оказывается, у них примерно 70% всего прибрежного улова уходит на экспорт. При этом в его структуре представлены практически все добываемые объекты. В то время как приморцы отправляют за рубеж лишь морских ежей да двустворчатых моллюсков.
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