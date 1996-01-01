Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сельхозпредприятиям невыгодно показывать "чистую бухгалтерию" в овцеводстве
На фоне общей тенденции снижения поголовья в животноводстве овцеводство выглядит вроде бы благополучно. Кризис, в котором пребывала отрасль больше десятка лет, уже преодолен, считают эксперты. Вот только объемы не позволяют говорить о существовании самой отрасли в крае.
По крайней мере, официально овцеводства у нас нет. Существующие же 30 тыс. голов (вместе с козами) рассредоточены по различным хозяйствам, из которых только 10% находятся на сельхозпредприятиях. Остальные в личных подсобных хозяйствах.
Впрочем, картина эта настолько достоверна, насколько вообще бывает таковой официальная статистика. Специалисты оценивают реальную численность голов мелких копытных животных в крае примерно в три раза больше, а саму овцеводческую отрасль едва ли не самой теневой в сельском хозяйстве. И не только потому, что в негласном списке краж животных воровство овец оказалось на втором месте после конокрадства. Просто небольшое стадо баранов на сельхозпредприятии - часто всего лишь личный фонд директора. И нет тут никакого интереса предприятию показывать "чистую бухгалтерию", поскольку не существует программ государственной поддержки овцеводства, способствующих выводу его из тени, как это случилось, например, в свиноводстве. И, возможно, не будет. Все-таки рентабельность отрасли довольно высока, а в теневой ее части по некоторым оценкам достигает 200%. И это при том, что реально востребовано только мясо животного.
Но баран, как известно, это не только мясо. При наличии отлаженной системы сбыта сырья, различных видов его переработки прибыль может приносить и шерсть животного, и кожа. Но сегодня животноводческие предприятия выбрасывают фактически все: и шкуры коров, свиней, овец, коз, и шерсть последних двух. Хотя романская порода, которую не так давно завезли в Приморье с Камчатки, не только плодовита и вынослива, она ко всем своим достоинствам еще и шубная порода. Да и прибывшие сюда в 2006 г. и уже имеющие потомство забайкальские овцы помимо мяса способны дать качественную шерсть. Но сбыть это сырье здесь невозможно. Зато мясо барана, даже при отсутствии его переработки - высоко востребованный продукт, говорят овцеводы. Мясоперерабатывающие предприятия работают в основном со свининой и говядиной, и то импортной. А для баранины помимо рынков и магазинов остаются только рестораны. Правда, поставщики, ссылаясь на заказ ресторанов, говорят о закупках ягнят в Москве. Но объемы этих поставок невелики - 800-900 кг в месяц.
И все же перспективы у отрасли, по оценкам специалистов, хорошие. Предприятия, предлагающие на рынке молодняк, говорят о повышении спроса на баранов. Интерес к этому животному проявляют в личных подсобных хозяйствах, где так активно в последнее время идет снижение поголовья крупного рогатого скота. По некоторым оценкам в крае ежемесячно сокращается поголовье на 100 коров. Их просто меняют на более легких в уходе птицу и мелких парнокопытных. Отсюда и спрос.
Впрочем, переоценивать эти процессы не стоит. Все-таки в крае профессионально овцеводством не занимается ни одно хозяйство. Да и задач по обеспечению края дешевым бараньим мясом, в принципе, никто не ставит. Для этого необходимо было бы индустриализировать отрасль. Недавний завоз небольшого количества высокопродуктивных элитных животных рассчитан на то, что в Приморье не просто улучшится порода животных в хозяйствах, но и будет создано племенное предприятие. Существующее поголовье нуждается в этом. Ведь овца - чувствительное животное. Падеж от болезней, как правило, довольно высок. Необходимы селекция, акклиматизация, исключение близкородственного разведения, в общем, работа по улучшению породы. Этим пока и исчерпываются задачи "несуществующей" в крае отрасли животноводства.
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Кто "слил" всех министров Путину?
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Дарькин развеселил рыбаков
- Губернатора Приморья определят во втором туре
- Японцы опять везут на ВЭФ во Владивосток целый воз пустых обещаний
- Работники известного предприятия обратились к врио губернатора за помощью
- Новая услуга доступна для бизнеса в Приморье
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- На Камчатке готовятся к ительменскому празднику благодарения природы "Алхалалалай"