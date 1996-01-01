Сельхозпредприятиям невыгодно показывать "чистую бухгалтерию" в овцеводстве

На фоне общей тенденции снижения поголовья в животноводстве овцеводство выглядит вроде бы благополучно. Кризис, в котором пребывала отрасль больше десятка лет, уже преодолен, считают эксперты. Вот только объемы не позволяют говорить о существовании самой отрасли в крае.

По крайней мере, официально овцеводства у нас нет. Существующие же 30 тыс. голов (вместе с козами) рассредоточены по различным хозяйствам, из которых только 10% находятся на сельхозпредприятиях. Остальные в личных подсобных хозяйствах.

Впрочем, картина эта настолько достоверна, насколько вообще бывает таковой официальная статистика. Специалисты оценивают реальную численность голов мелких копытных животных в крае примерно в три раза больше, а саму овцеводческую отрасль едва ли не самой теневой в сельском хозяйстве. И не только потому, что в негласном списке краж животных воровство овец оказалось на втором месте после конокрадства. Просто небольшое стадо баранов на сельхозпредприятии - часто всего лишь личный фонд директора. И нет тут никакого интереса предприятию показывать "чистую бухгалтерию", поскольку не существует программ государственной поддержки овцеводства, способствующих выводу его из тени, как это случилось, например, в свиноводстве. И, возможно, не будет. Все-таки рентабельность отрасли довольно высока, а в теневой ее части по некоторым оценкам достигает 200%. И это при том, что реально востребовано только мясо животного.

Но баран, как известно, это не только мясо. При наличии отлаженной системы сбыта сырья, различных видов его переработки прибыль может приносить и шерсть животного, и кожа. Но сегодня животноводческие предприятия выбрасывают фактически все: и шкуры коров, свиней, овец, коз, и шерсть последних двух. Хотя романская порода, которую не так давно завезли в Приморье с Камчатки, не только плодовита и вынослива, она ко всем своим достоинствам еще и шубная порода. Да и прибывшие сюда в 2006 г. и уже имеющие потомство забайкальские овцы помимо мяса способны дать качественную шерсть. Но сбыть это сырье здесь невозможно. Зато мясо барана, даже при отсутствии его переработки - высоко востребованный продукт, говорят овцеводы. Мясоперерабатывающие предприятия работают в основном со свининой и говядиной, и то импортной. А для баранины помимо рынков и магазинов остаются только рестораны. Правда, поставщики, ссылаясь на заказ ресторанов, говорят о закупках ягнят в Москве. Но объемы этих поставок невелики - 800-900 кг в месяц.

И все же перспективы у отрасли, по оценкам специалистов, хорошие. Предприятия, предлагающие на рынке молодняк, говорят о повышении спроса на баранов. Интерес к этому животному проявляют в личных подсобных хозяйствах, где так активно в последнее время идет снижение поголовья крупного рогатого скота. По некоторым оценкам в крае ежемесячно сокращается поголовье на 100 коров. Их просто меняют на более легких в уходе птицу и мелких парнокопытных. Отсюда и спрос.

Впрочем, переоценивать эти процессы не стоит. Все-таки в крае профессионально овцеводством не занимается ни одно хозяйство. Да и задач по обеспечению края дешевым бараньим мясом, в принципе, никто не ставит. Для этого необходимо было бы индустриализировать отрасль. Недавний завоз небольшого количества высокопродуктивных элитных животных рассчитан на то, что в Приморье не просто улучшится порода животных в хозяйствах, но и будет создано племенное предприятие. Существующее поголовье нуждается в этом. Ведь овца - чувствительное животное. Падеж от болезней, как правило, довольно высок. Необходимы селекция, акклиматизация, исключение близкородственного разведения, в общем, работа по улучшению породы. Этим пока и исчерпываются задачи "несуществующей" в крае отрасли животноводства.