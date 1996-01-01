Высокие технологии развиваются по плану, но не всегда по графику

Во Владивостоке прошла "Неделя информационных технологий". Ее ядром стали Научно-практическая конференция "Информационные технологии как механизм социально-экономического развития Азиатско-Тихоокеанского региона" и две выставки, посвященные прошлому и настоящему отрасли связи.

Организаторы "Недели высоких технологий" - Департамент связи и информатизации администрации Приморского края, Приморский интернет- форум ПРИФ-2008, Федеральное агентство по информационным технологиям - обозначили главную цель этого мероприятия: создать положительный имидж Приморского края как региона, способного спланировать и реализовать крупные инвестиционные проекты в сфере высоких технологий.

Открывший конференцию руководитель департамента связи и информатизации Приморского края Алексей ЩУРОВ выступил с оптимистичным докладом, подтверждающим светлые перспективы высоких технологий и связи в Приморье. Насколько оправданы подобные ожидания - время покажет. Хотя никто не отрицает: растут объем и качество этих услуг, с каждым годом все большему числу людей они становятся доступны. Но все же некоторые отраслевые проекты отстают от запланированных сроков.

В основе всего - "Электронное Приморье"

"Неделя высоких технологий" проводится во Владивостоке уже несколько лет подряд и является частью ежегодной краевой целевой программы (КЦП) "Электронное Приморье", действующей с 2005 по 2010 г. Для сведения: в этом году на организацию выставочных и конгресс-предприятий в рамках "Недели" было выделено из краевого бюджета 600 тыс. руб.

Всего же на осуществление всех запланированных в рамках КЦП целей на 2008 г. в краевом бюджете предусмотрено 42,85 млн руб. 44,6% этих средств идет на развитие информационной системы органов государственной власти края. К этому направлению относится, в частности, расширение единой сети IP-телефонии для властных структур края, городов и районов. Это позволяет чиновникам значительно экономить на деловых междугородних телефонных разговорах.

Другой раздел - "Учет недвижимости и земельных ресурсов Приморского края" - делает возможным детальный учет и регистрацию земельных участков и объектов недвижимости на основе электронной карты Приморья. Система призвана также оптимизировать распределение денежных средств от продажи, аренды и налоговых сборов с земельных участков.

Разработанная и уже частично внедренная Автоматизированная система взаимодействия ведомств (АСВВ) нацелена на накопление и отслеживание изменений в базах данных по населению. Работники краевых органов соцзащиты, избирательных комиссий, паспортных столов с помощью АСВВ могут оперативно обмениваться свежими данными в отношении тех или иных групп населения и отдельных граждан.

Автоматизированная система "Государственный Заказ" Приморского края (АИС ГЗ) предназначена для планирования объемов и закупок для государственных нужд. А система "передвижной офис" - для удаленного доступа губернатора и вице-губернаторов к своему рабочему месту, как бы далеко от него они ни находились. Обе системы уже на стадии тестирования.

Электронные очереди пока не занимать

Что касается интересов жителей, то в КЦП "Электронное Приморье" предусмотрено такое направление, как "Социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения с использованием информационно-коммуникационных технологий". На его реализацию предусмотрено 38,8% всех средств от сметы КЦП в 2008 г. или 16,6 млн руб.

Направление включает в себя разделы "Здравоохранение" и "Автоматизация социального обслуживания населения по принципу "одно окно". Последнее предполагает выстраивание системы связи между краевым департаментом соцзащиты и его подразделениями на местах. В некоторых районах Приморья эта система начала действовать уже в прошлом году. Сейчас продолжается работа по установке оборудования в отделах соцзащиты районов и городов.

Реализация раздела "Здравоохранение", в котором прописано формирование единого медицинского информационного пространства в крае, отстает от графика. К примеру, так и не стартовал проект "Электронная регистратура". Напомним, речь идет о создании и внедрении в практику лечебных учреждений программного обеспечения, которое позволит записаться на прием к врачу без очереди, всего лишь введя номер своего страхового полиса на специальном сенсорном терминале. "Электронная регистратура", предполагает введение электронных картотек и автоматизацию обслуживания в городских поликлиниках.

"Хвосты" подберут к 2009 году

На стадии разработки пока и программно-технический комплекс для ситуационного центра по чрезвычайным ситуациям. В его функции входит - представлять картографические и фотоизображения с мест чрезвычайных ситуаций, а также давать прогноз дальнейшего развития чрезвычайной ситуации. В следующем году планируется довести до ума недоделанные проекты в рамках КЦП "Электронное Приморье" и приступить к реализации новых - в частности строительству инфраструктуры для цифрового телевидения и строительству оптоволоконных высокоскоростных интернет-линий. Сумма расходов, отведенных на программу "ЭП" в 2009 г., составляет 41, 8 млн руб.