В Приморье стали продавать Bently, Maybach и McLaren

Во Владивосток завезли поставщиков депрессии для среднестатистического гражданина. Одна автомобильная компания, занимающаяся продажами автомобилей премиум-класса презентовала пятнадцать "крутых" автомобилей различных марок.

В частности, на мероприятии были представлены новые японские внедорожники Nissan Murano, Acura MDX, Mazda CX9 и Subaru Tribeca; европейские хиты года BMW X6 и Audi Q7; детища компании Toyota Tacoma, Tundra, Sequoia, Highlander, Land Cruiser 200, а также Lexus нового поколения - LX570. Но все это великолепие отправилось тихо "покурить в сторонке", когда на импровизированной ковровой дорожке поочередно появились Bentley, SLR McLaren и Maybach 57. Суммарная цена трех этих автошедевров автопрома превышает миллион евро. Каждый из этих автомобилей - эксклюзив. Теперь соотвественно этот эксклюзив можно купить и во Владивостоке.

Подробности читайте в номере дальневосточной автомобильной газеты "Правый руль", который выйдет 9 октября.