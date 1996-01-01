На авторынках - обвал

Китайская ассоциация автопроиз-водителей опубликовала данные о продажах легковых машин за август - они снизились на 6,24%. Это первое падение на китайском авторынке с 2005 года. Китай стал не единственной страной такого кризиса, показавшей в августе снижение продаж: в Индии оно составило 1,41%, в России - 0,15%. Продажи выросли только в Бразилии на 4%.

"Происходящее на авторынках стало самой обсуждаемой новостью в автомобильном сообществе", - говорит совладелец дилерского холдинга Genser Игорь Пономарев. Он назвал ситуацию "обвалом", указав на одновременное падение продаж автомобилей в Евросоюзе. По данным JD Power Automotive Forecasting, продажи в Западной Европе в августе упали на 16%.

Среди причин падения продаж эксперты называют общее ухудшение экономической ситуации в мире, рост инфляции и даже пекинскую Олимпиаду, которая "оттянула на себя внимание потребителей". Однако главная причина - общее ухудшение мировой экономики, считает Игорь Пономарев.

В то же время ряд экспертов успокаивают рынок, заявляя, что снижение спроса на автомобили в крупнейших развивающихся странах является временным явлением. А в долгосрочной перспективе продажи в развивающихся странах будут расти, хотя и не такими темпами, как раньше.