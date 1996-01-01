Как обезопасить строительство от стихии?

С 30 сентября по 2 октября во Владивостоке пройдет третья международная конференция "Стихия. Строительство. Безопасность". Ее организует институт ДальНИИС РААСН совместно с ДВРО РААСН, ДВО РАН и при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, администрации Приморского края и Владивостока.

Главная цель конференции, приуроченной к празднованию 50-летия основания института ДальНИИС, - обобщить мировой опыт в области безопасности жизнеобеспечения и повышения надежности зданий и сооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Кроме того, будут обсуждаться вопросы строительства объектов саммита АТЭС во Владивостоке в части строительства мостов и других сооружений.

Конференция будет проводиться в институте ДальНИИС, который находится по адресу: г. Владивосток, ул. Бородинская, 14.