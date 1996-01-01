Вектор нашего развития смещен на Восток

В конце июня в Якутии пройдет первый Якутский экономический форум. Такое статусное мероприятие станет логическим продолжением многолетней практики проведения инвестиционных конференций, на которые в республику собирались представители деловой элиты, в том числе и из-за рубежа, представители власти, науки.

Президент и Правительство России, ставя задачу обеспечения национальной безопасности и укрепления стратегических позиций России в АТР, уделяют особое внимание вопросам экономического и социального развития Дальнего Востока. Настало время для реализации крупномасштабных инвестиционных проектов на востоке страны. Их старт в Якутии обусловлен в значительной степени тем, что республиканские власти за последние несколько лет смогли разработать четкую перспективу развития территории и предложили бизнесу партнерство в освоении ее богатств.

Гость "ДК" - министр экономического развития Республики Саха (Якутия) Алексей СТРУЧКОВ. - Алексей Александрович, чем вызвано желание сменить формат вашего инвестиционного мероприятия? - Мы действительно поставили перед собой более высокую задачу. Якутский экономический форум будет посвящен вопросам реализации мегапроектов России. Столь амбициозное название и эту тему для дискуссий мы выбрали потому, что уже в ближайшие годы в Российской Федерации планируется осуществить порядка 150 проектов с объемом инвестиций свыше $1 млрд. По предварительным расчетам, в совокупности заявленные проекты обеспечат более $500 млрд капиталовложений в экономику России. Безусловно, все это несет не только колоссальные выгоды, но и значительные риски. Возникает множество вопросов, которые требуют обсуждения как представителями федеральных органов власти, субъектов Федерации, так и самого бизнеса. Мы полагаем, что Якутск должен стать такой платформой для обсуждения и продвижения комплексных проектов на территории РФ. Следует отметить, что большинство проектов представляет собой комплексные инвестиционные программы освоения территорий, когда одновременно решаются вопросы развития транспортной, энергетической, социальной инфраструктуры, создания новых предприятий. Востребованным становится механизм государственно-частного партнерства. Многие проекты объединяют интересы сразу нескольких субъектов Федерации. Так, крупные проекты, реализация которых начата на территории Якутии, распространяются на соседние дальневосточные территории. - Якутия пока один из немногих на Дальнем Востоке субъектов Федерации, на территории которого уже начаты и будут реализованы масштабные инвестиционные проекты, как вы говорите, мегапроекты. Давайте конкретизируем этот инвестиционный расклад. - Прежде всего, это инвестиционный проект "Комплексное развитие Южной Якутии" с суммарным объемом капиталовложений более 420 млдр руб., одобренный правительственной комиссией. И уже издано соответствующее распоряжение правительства о начале финансирования первого этапа - разработки проектной документации из средств Инвестиционного фонда РФ. По такому же кластерному типу готовятся еще два проекта. "Комплексное развитие Томпонского горно-промышленного узла" на северо-востоке Якутии, который основан на освоении Нежданинского золоторудного месторождения, месторождения полиметаллических руд Верхнее Менкече и создании энергетической и транспортной инфраструктуры. И инвестиционный проект "Комплексное развитие Западной Якутии", основанный на подземной разработке алмазных месторождений, освоении нефтегазовых месторождений с созданием газоперерабатывающей и газохимической промышленности, базирующихся на общей энергетической и транспортной инфраструктуре. Создание транспортной инфраструктуры обеспечит круглогодичное автомобильное сообщение между Якутией и Иркутской областью, а в перспективе стоит вопрос о строительстве железнодорожной линии до города Ленска. - Какие пути сотрудничества пролягут на Дальний Восток? - Как раз-таки мы считаем, что наши проекты имеют выраженный межрегиональный характер и вектор нашего развития смещен на Восток. Нефть, добываемая на месторождениях Западной Сибири и Республики Саха (Якутия), после завершения строительства нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) будет транспортироваться в восточном направлении на нефтеперерабатывающие комплексы Дальнего Востока и на экспорт в страны АТР. Магистральная газопроводная система от Чаяндинского месторождения также пойдет в восточном направлении до Хабаровска, в перспективе до Владивостока и далее в страны АТР. В целом, строительство газопровода позволит начать масштабную газификацию Амурской и Еврейской автономной областей, Хабаровского и Приморского краев. Комплексный проект развития Южной Якутии тесно связан с перспективами развития Амурской области в части создания на востоке страны новой металлургической базы, основанной на месторождениях железных руд Якутии и Гаринского месторождения в Амурской области. Планируется подписание соглашения о сотрудничестве между двумя субъектами Дальнего Востока, в рамках которого будем работать и по реализации этих масштабных проектов. Кроме того, разработка уникального по запасам Эльгинского каменноугольного и других месторождений создает условия для оживления железнодорожных перевозок и развития портового хозяйства на Дальнем Востоке. Мы поддерживаем проект Хабаровского края по созданию особой экономической портовой зоны на базе портов Ванино и Советская Гавань, что позволит расширить пропускные возможности для увеличивающегося экспорта продукции. - В совместной реализации северо-восточного проекта заинтересованность проявляет Магаданская область. С развитием этой общей золоторудной провинции Колыма во многом связывает перспективы увеличения добычи золота. - Cоздана рабочая группа из представителей администрации Магаданской области и республики. Мы рассматриваем вопросы совместного освоения месторождений как золота, так и полиметаллических руд. Наша общая задача добиться решения вопросов развития инфраструктуры - энергетической и транспортной. Мы рассматриваем даже такую задачу, которая сегодня может быть выглядит и не вполне реальной,- строительство железной дороги до Магадана. - Но это уже мега-мегапроект? - Да, но железная дорога километр за километром уже идет в Якутск. Всему свое время. Пока же у нас общая с Магаданской областью задача - обеспечить сквозной автомобильный проезд по федеральной трассе Колыма. Уже в этом году на территории республики будут ликвидированы так называемые грунтовые разрывы. - Если вернуться к повестке дня Якутского экономического форума, то какие конкретно вопросы предполагается обсудить? - Основной доклад о мегапроектах России и тех проблемах, которые могут ожидать нас при их реализации, сделает президент республики Вячеслав ШТЫРОВ. Те вызовы, которые стоят перед нашей республикой в долгосрочной перспективе, во многом типичны для всего востока России, где планируются к реализации комплексные инвестиционные проекты. Форум станет площадкой для выработки мер как на федеральном, так и на уровне субъектов и муниципальных образований, направленных на минимизацию рисков и ускорение продвижения проектов. В рамках форума планируется проведение пленарного заседания "Перспективы реализации мегапроектов", охватывающего обширные проблемы реализации крупных инвестиционных проектов: от совершенствования законодательной базы до проблем экологического характера. Будут обсуждаться вопросы, касающиеся ограничений и рисков реализации подобных проектов - это финансирование, инжиниринг, строительство, проектирование, кадры, коррупция и т.д. Специальные сессии будут посвящены развитию новой металлургии, энергетики, транспортной инфраструктуры, обсуждению эффективности государственно-частного партнерства. В итоге мы должны найти или хотя бы определить концептуально оптимальную организационную модель взаимодействия государства и частных инвесторов в соответствии с российской практикой государственно-частного партнерства и инструментарием государственной инвестиционной политики. - Якутия первой из дальневосточных субъектов смогла пройти путь согласования в Правительстве РФ крупного кластерного проекта "Развитие Южной Якутии" и получила поддержку Инвестиционного фонда. Ваш опыт может пригодиться другим регионам-соседям? - Мы готовы поделиться опытом достижений и ошибок, которые возможны на этом пути. Мы не ставим своей задачей конкурировать с другими регионами, наша задача - объединить усилия для более быстрого достижения цели: развития региона, создания комфортных условий для жизни и закрепления здесь населения. Мы много сделали, чтобы повысить инвестиционную привлекательность республики. Якутия - единственный регион на Дальнем Востоке, который имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств - мы находимся в двадцатке регионов РФ со средним уровнем инвестиционной привлекательности. - Стратегия развития Дальнего Востока только разрабатывается, насколько ваши сегодняшние проекты впишутся в нее? - Видимо, сроки ее принятия будут несколько смещены, поскольку на уровне Правительства РФ завершается доработка так называемой концепции "2020". Стратегия развития ДВ будет вытекать из стратегии развития России до 2020 года. Правительство Якутии активно участвует в разработке этих документов. В январе в Минрегионе России Президент республики Вячеслав Штыров презентовал наши предложения, которые касаются не только Якутии, но и всех субъектов ДВФО. Они были хорошо восприняты, и мы надеемся, что будут учтены при формировании не только общих концепций социально-экономического развития, но и отраслевых стратегий развития страны. Для нас очень важно, чтобы те процессы, которые сейчас разворачиваются на территории республики, совпали со стратегическим вектором развития страны.