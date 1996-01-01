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Приамурская торгово-промышленная ярмарка ждет гостей форума

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

С 1 по 4 октября в Хабаровске пройдет X Универсальная выставка-ярмарка товаропроизводителей Дальневосточного федерального округа и Сибири "Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка - 2008".

Юбилейная выставка посвящена 70-летию образования Хабаровского края, ее отличительной чертой станет участие всех девятнадцати муниципальных субъектов края. Экспозиция этого года, по словам представителей компании-организатора - ОАО "Хабаровская международная ярмарка", является не просто выставкой достижений производителей Дальневосточного региона, но и неотъемлемой частью проводимого в эти дни в Хабаровске Третьего Дальневосточного международного экономического форума, призванного стать важным событием в деловой жизни нашей страны.

Организаторы выставки и участники форума объединены единой целью - расширить и укрепить торгово-экономические и культурные связи, определить перспективы развития взаимовыгодного сотрудничества представителей науки и производства как на внутреннем, так и на международном рынке, выработать эффективную стратегию использования уникального геополитического положения Дальнего Востока России, его богатого ресурсного и интеллектуального потенциалов для интенсивного развития нашей страны.

Основными задачами выставки является стремление показать достижения, тенденции, перспективы развития каждой территории, возможности интеграции производств в единый экономический комплекс Дальнего Востока и Сибири для укрепления межрегиональных и международных связей; приблизить товаропроизводителей к потенциальным потребителям, способствовать укреплению деловых контактов; стимулировать развитие производства в регионе, обеспечить продвижение на региональный рынок эффективных технологий и др.

На выставке будут представлены продукция ведущих отраслей промышленности субъектов Дальнего Востока и Сибири, инвестиционные проекты, товары промышленного назначения и народного потребления местных и региональных производителей, традиционные сувениры и образцы национального искусства народных ремесел Дальнего Востока и Сибири и других регионов.

Гостей ожидают более 200 экспозиций предприятий и организаций Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), Приморского края, Амурской области, Сахалинской области, Камчатского края, Магаданской области, Еврейской автономной области, а также из Красноярска, Улан-Удэ, Иркутска, Новосибирска, Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках выставочной программы запланированы деловые встречи и переговоры, консультации, пресс-конференции, презентации районов, городов, краев и областей, культурно-зрелищные мероприятия, тематические семинары, конкурс "Золотая медаль Хабаровской международной ярмарки".

"Приамурская ярмарка - 2008" будет работать в легкоатлетическом манеже стадиона им. В.И. Ленина 1 октября с 14.00 до 18.00, 2-4 октября - с 10.00 до 18.00.

Оргкомитет ярмарки:

Тел/факс: (4212) 56-61-29

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