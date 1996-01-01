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В Находку придет гелий
С пуском гелиевой станции, подготовку к строительству которой в Находке ведет ООО "КРИОР", Россия начинает завоевание рынка гелия в Азиатско-Тихоокеанском регионе и претендует в нем на главную роль.
Предварительные общественные слушания по проекту завершены, получено положительное заключение, идет стадия разработки проектной документации и заключения договоров на поставку технологического оборудования. Стоимость первого этапа проекта, мощность которого составит до 1,6 млн куб. м газа в год, оценивается в 120 млн руб. На его реализацию отведен один год, полноценное производство гелия может начаться уже в 2010 г. В настоящее время ведется подготовка территории к началу строительных работ.
ДосьеГелий - стратегическое сырье, широко используемое в ракетно-космической, ядерной и термоядерной, электронной промышленности, в медицине, при проведении фундаментальных и прикладных исследований по использованию явления сверхпроводимости.
Сразу оговоримся, Россия на сегодня потребляет не более 1 млн куб. м, хотя имеет три из десяти действующих в мире станций по производству жидкого гелия - в Оренбурге, Саянске и Москве. Мировыми лидерами потребления гелия выступают Северная и Южная Америка - 90 млн куб. м, Европа - 35 млн и АТР - 25 млн. До сих пор основным поставщиком жидкого гелия в страны АТР выступали США. С ростом его спроса, что связано с развитием высокоточных производств, для России открываются широкие возможности по наращиванию производства этого газа.
Приморский край с приходом сюда газопровода может стать одним из ведущих мировых центров по производству жидкого гелия, учитывая, что планируемая проектная мощность Находкинской станции составит 16 млн куб. м гелия в год.
Директор обособленного подразделения ООО "КРИОР", зарегистрированного в Находке, Максим ШАРАБАРОВ прокомментировал для "ЗР" перспективы будущего производства: "Россия входит в число мировых производителей гелия. В мире их немного, что связано со сложностью технологии получения гелия, вместе с тем спрос на гелий из года в год растет. На сегодня его рост особенно заметен в высокотехнологичных странах АТР. Потребность только этого рынка оценивается экспертами в 26 млн куб. м газа в год. В настоящее время эти страны работают преимущественно на гелии американского производства. С пуском первой очереди Находкинской станции в 2010 г. мы начнем переводить этот рынок на себя, учитывая, что добыча газа в США снижается".
ООО "КРИОР" выкупило под будущее производство 4,8 га земли со всей инфраструктурой коммуникаций, включая железнодорожный тупик. Сейчас достраивается здание, где планируется разместить рабочих, занятых на возведении непосредственно промышленных объектов, а также гостевой дом для размещения на отдых водителей спецмашин, которыми газ до завершения строительства газопровода будет доставляться в Приморский край за 2 тыс. км из Саянска.
Гелий - это стержень всего будущего производства Находкинской станции, его первоначальный этап. А далее предприятие будет обрастать сопутствующими производствами, технологии которых разработаны в ОАО "Гелиймаш" и ООО "КРИОР". Например, запланированы установка оборудования по сжижению метана и создание на его основе топлива для автомобилей, кислородной станции и др. "КРИОР" уже заказал кислородную станцию для Находки производительностью до 2 тыс. куб. м в час жидкого медицинского кислорода, кстати, крайне дефицитного в Приморском крае.
В начале сентября Находку посетили представители американской компании Arian Gaz, контролирующей североамериканский рынок газа. "Между ООО "КРИОР" и Arian Gaz был подписан договор о покупке российского гелия и других технических газов, - говорит Шарабаров. - Контракт заключен на условиях частичной поставки нам американского оборудования".
Это первый контракт, вообще же поставки гелия из Находки в будущем планируются кроме США в Японию, Южную Корею, Китай, Филиппины, Индонезию, Малайзию, Таиланд, Индию. В настоящее время "КРИОР" участвует также в поставках в порт Козьмино оборудования для нефтяного производства, в том числе специальных узлов для дегазации нефти, поступающей по нефтепроводу.
ДосьеООО "КРИОР" занимается разработкой технологий производства гелия и специализированного оборудования к ним, а также непосредственно производством. ОАО "Гелиймаш" занимается разработкой технологий и оборудования для производства газа и газификации. Обе компании зарегистрированы в Москве.
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