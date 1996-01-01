Японские металлурги привезли новые технологии в Еврейскую АО

Цель визита иностранных специалистов в Еврейскую автономную область - презентация руководству Кимкано-Сутарского ГОКа технологии бездоменного производства металла (ITmk3). С помощью такого оборудования можно наладить глубокую переработку сырья с последующим выпуском чугуна. Предполагается, что на заводе будет перерабатываться продукция горно-обогатительных комбинатов, принадлежащих компании "Ариком" (группа "Петропавловск"), расположенных в Амурской области и ЕАО.