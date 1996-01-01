Магаданская область готова управлять ветром для своей пользы

Губернатор области Николай ДУДОВ во время поездки во Владивосток провёл встречу с руководителем ОАО "РусГидро" Василием ЗУБАКИНЫМ. Его компания сегодня разрабатывает проект установки по производству тепловой энергии с использованием комбинированных источников сырья. Сейчас завершаются испытания устройства, которое генерирует тепловую энергию, используя дизельное топливо и энергию ветра. Николай Дудов и Василий Зубакин обсудили перспективы применения этого устройства в районах Магаданской области с подходящими для этого климатом и благоприятной розой ветров.