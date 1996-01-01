В Южно-Сахалинске прошла нефтегазовая выставка

В столице Сахалинской области прошла выставка "Нефть. Газ. Инфраструктура/SIGOLD". Это уже 10-й международный форум, на котором представлены крупнейшие нефтегазовые и инфраструктурные компании. Специализированная выставка ежегодно совершенствует не только тематику мероприятий деловой программы и внедряет передовые клиентские технологии, но и вносит свой вклад в совершенствование деловой среды нефтегазового комплекса Сахалинской области.