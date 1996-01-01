Региональная отраслевая пресса вырастет из корпоративных газет и журналов

Корпоративные газеты и журналы в Приморье издает порядка 30 компаний, и их число будет увеличиваться. Такого мнения придерживается признанный теоретик и практик в области корпоративной прессы, преподаватель Московского университета печати, автор книги "Феномен корпоративной прессы" Дмитрий МУРЗИН, который на прошлой неделе впервые провел двухдневный семинар во Владивостоке по приглашению агентства "ПР группа Фефер".

"Процесс создания и развития корпоративных изданий в Приморье будет продолжаться, - заявил в интервью ДДГ "ЗР" Дмитрий Мурзин. - Особенно активно будут развиваться клиентские издания, а также вполне возможно уже в ближайшем будущем появится региональная отраслевая пресса, которая вырастет из корпоративных газет и журналов. В регионе есть своя специфика, поэтому должны быть издания, которые эту специфику будут отражать. Скорее всего, это произойдет в области ритейла и энергетики".

По мнению Дмитрия Мурзина, проблемы приморских корпоративных изданий мало чем отличаются от общероссийских. "Чаще всего внутрикорпоративные издания находятся в ведении службы управления персоналом, а за внешние отвечает РR-отдел. Но не всегда специалисты в этих областях могут профессионально делать газеты или журналы. Поэтому самая большая проблема корпоративных изданий - это невысокий уровень журналистских материалов. Именно по этой причине большинство зарубежных корпоративных журналов уже давно отданы в аутсорсинг. Это же ждет и российские издания. Вторая проблема - это давление на редакторов и журналистов корпоративных изданий со стороны специалистов и руководителей компаний: диктуя свое видение издания, они зачастую делают его неинтересным для читателей".

Из этих двух утверждений г-н Мурзин вывел два самых главных закона, которым должна подчиняться корпоративная пресса. Во-первых, издание корпоративных газет и журналов должно приносить экономическую выгоду. Во-вторых, корпоративная пресса должна делаться по законам качественной прессы. Семинар "Основы качественной корпоративной прессы", прошедший во Владивостоке, был ориентирован на PR-специалистов, редакторов и журналистов корпоративной прессы, которые стремятся к развитию существующих изданий или только планируют создание корпоративного издания. По мнению Ольги ФЕФЕР, генерального директора агентства "ПР группа Фефер", развитие местного рынка корпоративной прессы сдерживается по нескольким причинам: "По нашим данным, около 30 приморских компаний выпускают собственные издания. Очевидно, что потенциал рынка не реализован. Корпоративное издание все еще не воспринимается как эффективный инструмент продвижения компании и средство мотивации персонала. Не хватает грамотных специалистов и профильной информации в этой области".

Есть и еще одна причина. Корпоративное издание должно быть нацелено "внутрь" корпорации, а численность коллективов невелика.