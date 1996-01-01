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В Чернышевке высадились куры из академии
В Чернышевском СХПК "Пионер" начали разводить элитных кур. Хозяйство получило 20 тыс. яиц под новую породу бройлерных кур "Смена". Для них закуплен инкубатор из 8 шкафов. Яйца доставлены из Подмосковья, из Тимирязевской академии.
Из яиц вывели две первые партии цыплят. Через 2 месяца они превратятся в двухкилограммовых кур. Мясо будут продавать на рынке Дальнего Востока по приемлемым ценам.
Директор СХПК Виктор МИЩЕНКО говорит, что если этот эксперимент себя оправдает, то СХПК будет развивать племенное и мясное направления деятельности. А вообще птицеводством на этом предприятии занимаются уже несколько лет, разводят кур-несушек, гусей. А теперь занялись и бройлерной породой.
В советские времена тогда совхоз "Пионер" развивал птицеводство в более серьезных масштабах: разводил до 120 тыс. голов кур, до 50 тыс. уток, реализовывал до 20 млн яиц в год, около 1,5 тыс. тонн мяса птицы.
Сегодня, хотя чернышевцы и не вышли на прежний уровень производства, у них хорошие производственные перспективы. Наряду с маркой "Михайловский бройлер" скоро зазвучит новая марка: "Чернышевский бройлер". Хозяйство из Анучинского района готово успешно конкурировать с "ножками Буша".
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