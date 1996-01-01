Документы, определяющие стратегию лесного хозяйства в Приморье, до сих пор не приняты

Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз) включило Приморье в список семь субъектов Федерации, где хуже всего идет работа по составлению лесных планов - документов, определяющих стратегию регионального лесного хозяйства на десять лет. Кроме Приморского края в этот список вошли Свердловская, Иркутская, Кемеровская и Сахалинская области, Ямало-Ненецкий и Чукотский АО.

Лесной план - до нового года

Напомним, в соответствии с Лесным кодексом РФ, вступившим в действие с 1 января 2007 г., все полномочия по ведению лесного хозяйства переданы региональным властям. Федеральный центр в лице Рослесхоза выполняет надзорную функцию. Начиная с 1 января 2009 г. вся лесозаготовительная и иная хозяйственная деятельность на территории регионов должна вестись в соответствии с лесными планами (ЛП). До этого времени проекты ЛП должны быть разработаны профильными организациями, размещены на официальных сайтах региональных властей для общественного обсуждения в течение месяца, доработаны с учетом возможных замечаний, переданы на согласование Рослесхозу, который утвердит их в качестве основополагающих лесных документов или же отправит на доработку обратно в регионы.

Глава Рослесхоза Алексей САВИНОВ в начале этого месяца предупредил региональных руководителей, если лесные планы не будут представлены в срок - ни один субъект РФ не сможет с нового года вести лесное хозяйство по старой схеме. Со своей стороны директор Департамента лесного хозяйства Министерства сельского хозяйства России Александр ПАНФИЛОВ подчеркнул, что ни один лесной план не пройдет процедуру согласования до тех пор, пока его компетентность не будет подтверждена специалистами Рослесхоза.

В свете столь жестких заявлений, времени у приморских властей совсем немного. Как сообщил "ЗР" заместитель начальника управления лесного хозяйства Приморского края Сергей ПСТЫГА, начальный вариант проекта ЛП уже практически разработан и к 20 сентября должен быть размещен на официальном сайте краевой администрации. Задержка же в сроках объясняется тем, что очень долго не могли найти организацию, компетентную в такого рода разработках: дело то новое. Объявленный администрацией Приморского края конкурс на поиск подрядчика по всей России очень долго не приносил никаких результатов, пока, наконец некоммерческое партнерство "Центр лесной сертификации" (ЦЛК) не согласилось взять на себя эту работу. В качестве субподрядчиков ЦЛК привлекло такие известные научные организации, как Биолого-почвенный институт и Институт географии ДВО РАН.

Арендаторы - по плану, лесники - по регламенту

В разработанном учеными проекте лесного плана Приморского края на 2009-2018 гг. будут указаны все основные экономические показатели лесохозяйственной деятельности: площади лесосек, объемы лесозаготовок, перечень лесовосстановительных работ, классификация преобладающих видов лесопользования, ведущие субъекты экономической деятельности и т.д.

Проект краевого ЛП основан на положениях новой государственной концепции лесного хозяйства. Согласно ей, предпочтение должно отдаваться крупным арендаторам, способным работать на больших участках и обеспечивать глубокую переработку древесины. При этом небольшие лесозаготовительные компании могут привлекаться на субподрядные работы различного характера. Границы лесничеств и административных территорий, в состав которых они входят, должны совпадать, а вопросы лесовосстановления не ограничиваться формальными мерами.

Кроме ЛП Управление лесным хозяйством Приморского края должно до конца года разработать лесные регламенты для каждого из 12 лесничеств, расположенных на территории края. Утверждать в Рослесхозе эти документы не нужно, но доложить об их введении в действие необходимо.

По словам Сергея Пстыги, разработкой лесных регламентов сейчас занимается Приморская лесоустроительная экспедиция, являющаяся структурным подразделением Хабаровского филиала ФГУ "Леспроект". До ноября работу планируется закончить и провести внутреннюю экспертизу регламентов, ознакомить с ними все структурные подразделения лесничеств. Лесные регламенты определяют весь комплекс работ по лесоустройству, порядок управления лесами, охрану их от пожаров и браконьерских рубок.

"Белое пятно" в Лесном кодексе

Другой важный процесс, который краевое управление лесным хозяйством также обязано завершить до конца года - привести в соответствие с новым Лесным кодексом договоры аренды участков лесного фонда. Многие из договоров аренды с лесозаготовителями сегодня уже переоформлены. 450 договорам еще предстоит эта процедура. Но здесь тревогу у чиновников вызывают не прежние, и даже не новые арендаторы-лесозаготовители, а те предприниматели, кто претендует на иные виды лесопользования - разработку полезных ископаемых, промышленный сбор грибов-ягод, ведение охотхозяйств и т.д. Все эти виды лесопользования до ввода в действие нового Лесного кодекса не требовали заключения арендных отношений. А теперь требуют. Но на один и тот же участок нельзя два раза зарегистрировать право аренды - одно для лесозаготовок, а другое для охоты, к примеру. В руководстве краевого управления лесным хозяйством считают, что это "белое пятно" в новом Лесном кодексе предстоит устранить депутатам Госдумы, внеся в закон соответствующие поправки.

Сельские леса предстоит "расколхозить"

Заключить в границы краевого лесного фонда лесные участки бывших колхозов и совхозов - эту задачу краевому управлению по лесному хозяйству также предстоит выполнить в ближайшие месяцы. Рослесхоз обязал регионы до 1 января 2009 г. зарегистрировать право собственности РФ на так называемые "сельские" леса - лесные участки, находившиеся во времена СССР в пользовании колхозов и совхозов. По информации Сергея Пстыги, в Приморье площадь таких земель составляет 338 тыс. га, или 2,9% от территории краевого лесного фонда. В настоящий момент оформлено право госсобственности на 188 тыс. га "сельских" лесов.

В плане лесозаготовок они интереса не представляют - произрастающие там деревья и кустарники относятся к категории так называемых нетоварных сортов древесины. Хотя эти земли можно было бы использовать для искусственного выращивания быстрорастущих лиственных пород, как, к примеру, делают в соседнем Китае.

По мнению Сергея Пстыги, хотя срок для выполнения всех перечисленных задач остался небольшой, управление по лесному хозяйству Приморского края с ними справится до конца года. И финансовые возможности для этого есть: средства, выделенные в виде субвенций от Федерального центра Приморскому краю, в этом году на реформирование регионального лесного хозяйства в сумме 311 млн руб., еще не исчерпаны.