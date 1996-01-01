"Приморские продукты питания" пройдут в начале октября

С 1 по 3 октября департамент сельского хозяйства администрации края совместно с ООО "Дальэкспоцентр" проводит 11-ю специализированную выставку-ярмарку "Приморские продукты питания-2008". Выставка состоится во Владивостоке в спорткомплексе "Чемпион" по ул. Гоголя.

На выставке будет представлено технологическое и упаковочное оборудование, продукция предприятий пищевой, перерабатывающей, рыбной и сельскохозяйственной отраслей Дальнего Востока, Сибири, Центральной России, а также стран АТР. В программе выставки - пресс-конференции, семинары, круглые столы, презентация лучших образцов новой продукции и технологий, дегустации, конкурсы "Гран-При", "Отличный вкус", "Лучший стенд", "Лучшая упаковка и этикетка". Выставка-ярмарка призвана способствовать развитию делового сотрудничества производителей с торговыми организациями, улучшению обеспечения населения края качественными продуктами питания местного производства.