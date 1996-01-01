Ноутбук продержался на одной зарядке 24 часа

Компания HP представила переносной персональный компьютер HP EliteBook 6930p, который может работать целые сутки, прежде чем его батарея окончательно разрядится. Тестирование работоспособности и выносливости лаптопа проводили в соответствии с промышленным стандартом. И оборудованный новой ультравместительной батареей ноутбук продержался положенные 24 часа.

Специально спроектированный для длительной работы, HP EliteBook 6930p обладает твердотельными накопителями (solid-state hard drive - SSD) от Intel и высокоэффективным не содержащим ртуть светодиодным дисплеем (HP Illumi-Lite LED display). Последний увеличивает продолжительность работы аккумуляторов на 4 часа (в сравнении с ЖК-экранами), в то время как память добавляет ещё 7% к ресурсу аккумулятора (по сравнению с традиционными жёсткими дисками).