Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ноутбук продержался на одной зарядке 24 часа
Компания HP представила переносной персональный компьютер HP EliteBook 6930p, который может работать целые сутки, прежде чем его батарея окончательно разрядится. Тестирование работоспособности и выносливости лаптопа проводили в соответствии с промышленным стандартом. И оборудованный новой ультравместительной батареей ноутбук продержался положенные 24 часа.
Специально спроектированный для длительной работы, HP EliteBook 6930p обладает твердотельными накопителями (solid-state hard drive - SSD) от Intel и высокоэффективным не содержащим ртуть светодиодным дисплеем (HP Illumi-Lite LED display). Последний увеличивает продолжительность работы аккумуляторов на 4 часа (в сравнении с ЖК-экранами), в то время как память добавляет ещё 7% к ресурсу аккумулятора (по сравнению с традиционными жёсткими дисками).
Новости тематики
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Авиакомпания "Россия" будет реже летать на Камчатку
- Развитию Дальнего Востока поможет возобновляемая энергетика
- Глава Росрыболовства не слушает президента
- Дальний Восток был и остается ведущим золотодобывающим регионом страны
- Объектам Минобороны в ДФО угрожают энергетическими санкциями
- Часть полномочий Росрыболовства планируется передать в управление дальневосточных регионов
- Владивостокский филиал ПГК увеличивает объемы перевозок экспортного угля из Якутии
- Конференция РАО ЭС Востока по возобновляемой энергетике стартовала в Якутске
- Определены лучшие потребители электрической энергии в ДФО
Новости раздела
- Товары из китайских интернет-магазинов повезут напрямую во Владивосток
- Российские уловы уходят в корейский карман
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Иностранцев отучили ловить российского краба
- Туристическая отрасль Сахалина набирает обороты
- Росрыболовство подставило дальневосточных рыбаков
- Мобильная связь станет дешевле
- Цены на авиабилеты для Дальнего Востока ниже не будут
- В топку льготных авиаперевозок с Дальнего Востока бросят еще 700 миллионов рублей
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- Цена нового "айфона" просто шокирует
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Илдус Ярулин: Бедный Хабаровский край!