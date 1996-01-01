www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Распечатать

Арбузы из Спасска уходят на север

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Несмотря на то, что сезон арбузов в самом разгаре, цена на этот продукт на рынках Владивостока сохраняется довольно высокая. Причина очевидная - урожай в этом году меньше, чем в прошлом. И дело не только в том, что в Спасском районе были подтоплены некоторые посадки этой культуроы. Более высокая цена - отчасти запланированная ситуация, или, точнее, результат саморегулирования рынка.

В прошлом году оптовые цены на арбузы на полях дошли до 1 руб. за кг. В итоге ожидаемой прибыли хозяйствам получить не удалось.

В этом году площади посевов были сокращены, и как следствие - сегодня арбузы с поля можно купить по 4,5 руб. за кг. Средняя же цена на оптовом рынке в Уссурийске поднялась до 9-10 руб., а розничная во Владивостоке держится на уровне 15 руб. за кг.

Большая часть приморских арбузов традиционно выращивается в Спасском районе. В этом году там было засажено свыше 400 га. Но до города они доходят в небольших количествах.

Значительная часть спасского урожая уходит в северные районы Дальнего Востока. А во Владивосток арбузы поставляют в основном районы, расположенные ближе к городу. Тем не менее продавцы предпочитают называть их спасскими. Это бренд, уверяют они, предлагая на самом деле арбузы, выращенные в Покровке, Полтавке и других селах края.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru