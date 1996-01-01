Арбузы из Спасска уходят на север

Несмотря на то, что сезон арбузов в самом разгаре, цена на этот продукт на рынках Владивостока сохраняется довольно высокая. Причина очевидная - урожай в этом году меньше, чем в прошлом. И дело не только в том, что в Спасском районе были подтоплены некоторые посадки этой культуроы. Более высокая цена - отчасти запланированная ситуация, или, точнее, результат саморегулирования рынка.

В прошлом году оптовые цены на арбузы на полях дошли до 1 руб. за кг. В итоге ожидаемой прибыли хозяйствам получить не удалось.

В этом году площади посевов были сокращены, и как следствие - сегодня арбузы с поля можно купить по 4,5 руб. за кг. Средняя же цена на оптовом рынке в Уссурийске поднялась до 9-10 руб., а розничная во Владивостоке держится на уровне 15 руб. за кг.

Большая часть приморских арбузов традиционно выращивается в Спасском районе. В этом году там было засажено свыше 400 га. Но до города они доходят в небольших количествах.

Значительная часть спасского урожая уходит в северные районы Дальнего Востока. А во Владивосток арбузы поставляют в основном районы, расположенные ближе к городу. Тем не менее продавцы предпочитают называть их спасскими. Это бренд, уверяют они, предлагая на самом деле арбузы, выращенные в Покровке, Полтавке и других селах края.