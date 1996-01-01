Дома будут строить из отработанных микросхем

Китайские учёные разработали новую технологию по утилизации печатных плат, из которых состоит начинка практически всех электронных устройств. Новая технология позволяет превращать неметаллические части платы в пригодный к использованию в строительстве материал. По уверениям китайцев, он по прочности не уступает армированному бетону. "Нет никаких сомнений, что наше изобретение имеет большой потенциал применения в переработке "электронного"мусора", - резюмирует Сюй.