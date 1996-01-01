Спрос на дизайн интерьеров квартир в последнее время растет непрерывно

По некоторым оценкам, во Владивостоке эту услугу оказывают более 60 дизайн-студий. Работают они, как правило, по индивидуальным заказам, реализуя идеи клиентов, грамотно развивая их до законченного решения.

Собственно креатив зачастую остается за заказчиком. Дело дизайнера - уложить пожелания "клиента, который всегда прав" в проект, детально разработав все его технические задания. Такова в основном практика, сложившаяся в России. Этому немало способствуют застройщики, выставляя на рынок квартиры с неполной отделкой. Покупатель практически без альтернативы оказывается перед проблемой создания интерьера, даже если на это нет ни сил, ни времени, ни средств.

Однако мировая практика выглядит иначе. В той же Европе заказ дизайн проекта интерьера новой квартиры скорее исключение, чем правило. Люди предпочитают готовые решения, не обременяя себя дополнительными усилиями.

Тем не менее опыт наших компаний, предлагающих на первичном рынке готовые для проживания квартиры, говорит о том, что спрос на них уже формируется.

"В качестве эксперимента наша компания сдавала жилой комплекс "Аркада-Хаус" с тремя квартирами с отделкой "под-ключ" - мебелью, сантехникой, бытовой техникой и текстилем, - рассказывает начальник отдела маркетинга компании "Инвестиционно-строительной компании "АРКАДА" Наталья МАРЧЕНКО. -

Мы сотрудничали с южнокорейским партнером, которым были выполнены все работы по разработке и реализации дизайн-проекта. Было предложено несколько стилей - классик, модерн, восточный стиль. И у этих квартир нашелся свой покупатель. Я думаю, что со временем число подобных предложений на рынке будет расти. По сути это продажа услуги для людей, готовых заплатить за сэкономленное время, сбереженные нервы и комфорт. Но предлагать подобную услугу в домах эконом-класса на данный момент рано. Для этого сегмента важно избежать любого повышения стоимости квадратного метра".

К какому бы классу не принадлежала квартира, понятно, что с готовым ремонтом она будет стоить дороже. Но далеко не всегда такой же ремонт, сделанный самостоятельно, оказывается дешевле. Продавцы готовых для вселения квартир часто предлагают скидки на ремонт, тем более существенные, если фирма имеет собственное дизайнерское бюро или другие подразделения.

В то же время услуги дизайнера в студиях могут как удешевить всю эту работу, так и сделать ее дороже. Стоимость проекта интерьера в дизайнерских студиях определяется из расчета расценок на 1 кв. метр. Часто стоимость метра не превышает 600 руб., что, например, для квартиры площадью 50 кв. метров выливается в 30 тыс. руб. за сам проект. К этому нужно добавить стоимость материала и работы. Вот тут и могут возникнуть неожиданные осложнения. Зачастую заказчик в целях экономии выкупает сам проект и пытается его реализовать собственными силами, нанимая мало квалифицированных дешевых исполнителей, которые и в проекте-то разобраться не всегда в состоянии. К тому же самостоятельно закупает материал и все прочее, при необходимости что-то заменяя, не всегда точно оценивая все нюансы. В итоге гарантировать строгое следование проекту становиться невозможно. И нередко в таких случаях результат разочаровывает обе стороны...

И все же отрицать тенденцию готового жилья "под ключ" дизайн-сообщество не спешит, просто переносит ее в неопределенное будущее. И дело тут не только в пресловутом "российском менталитете" с его стремлением все переделать "под себя". Тормозит это развитие прежде всего необходимость удерживать стоимость жилья на уровне сложившихся на рынке цен.