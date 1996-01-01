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На "Ярмарке недвижимости", прошедшей во Владивостоке, посетители могли увидеть строящиеся дома, проекты и даже вторичное жилье

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прошедшая на минувшей неделе во Владивостоке третья Дальневосточная ярмарка недвижимости более всего была интересна тем, кто сегодня хотел бы решить свой квартирный вопрос. Причем был представлен относительно неплохой выбор. В основном по новострою. Похоже, это становится традицией подобных ярмарок. Столь высокой выставочной пропаганды вторичного жилья у нас пока нет.

Наиболее серьезные предложения были по многоэтажному новострою во Владивостоке. Его предлагали такие крупные владивостокские инвестиционно-строительные компании, как "Востокинвестстрой", Дальневосточная строительная корпорация, "Аркада", "Далта-Восток-1", "Эскадра", "Капитал-групп". В сегменте малоэтажного загородного жилья - это ЗАО "Косандра", ООО "Дубрава", "Альфа-Ост".

Очень сильно были представлены компании из Санкт-Петербурга. Это уже хорошо известные дальневосточникам "ЛенСпецСму" и "ЛЭК-Строительная компания №1" и пока еще новички на дальневосточном рынке - группы компаний "ЦДС" и "М-Индустрия". К счастью, петербуржское жилье по ценам давно опередило владивостокское, и сегодня выгодная прежде "конвертация" - здесь продал, а там купил, как это было в начале 2000-х гг., - не получается. Тем не менее спрос на жилье в северной столице у приморцев есть, и поэтому борьба за такого рода клиентов приобрела региональный масштаб.

На ярмарке вступили в спор и компании, предлагающие жилье в Таиланде, в том числе отдел по недвижимости при его консульстве. Купить приличное жилье в королевстве оказывается по силам для многих, кто не может купить таковое во Владивостоке, и люди потянулись на постоянное место жительства не только в привычные и знакомые по заграничному отдыху Пхукет и Потайю, но и в другие уголки экзотической для нас страны.

Однако сказать, что "вторичка" на ярмарке не "засветилась" нельзя. Более того, присутствие ее опосредованно растет. Услуги в этом сегменте в основном представляли объединения риэлторов - это "Дальневосточная гильдия риелторов" из Владивостока, Уссурийская и Находкинская гильдии риэлторов и Союз риэлторов Хабаровска. Было и несколько самостоятельных фирм.

Довольно много было страховщиков и банков. Среди них особенно активно, можно сказать, агрессивно, со своими ипотечными программами был представлен банк "ВТБ-24".

Традиционно прошли семинары и интересные встречи. В целом уровень прошедшей ярмарки, был высоким хотя есть еще потенциал роста.

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