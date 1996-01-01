Переговоры членов всемирной торговой организации провалились

Девять дней (вместо запланированных пяти) министры 35 стран, собравшиеся в Женеве, безуспешно пытались найти выход из тупика, в котором уже не первый год пребывает Дохийский раунд ВТО. Он был начат еще в 2001 г. и ставил перед собой весьма амбициозные и благородные, казалось бы, цели: выработать новые принципы мировой торговли, которые помогли бы ускорить экономический рост и преодолеть неравенство между развитыми и развивающимися странами. Раунд предполагалось завершить подписанием нового глобального соглашение еще в 2004 г., однако оно до сих пор не готово, а ряд стран (Франция, Италия) заявили, что не будут подписывать его в нынешнем варианте.

Хотя, как сообщает Утро.ru, именно последняя встреча в Женеве была в двух шагах от победы. К началу второй недели консультаций стало казаться, что компромисс близок как никогда; генеральный директор ВТО Паскаль ЛАМИ заявил, что Дохийский раунд скоро будет завершен. Однако затем развитые и развивающиеся страны переругались из-за того, кто из них больше уступил и кто больше приобрел на этих переговорах. Западные страны "наехали" на Китай, который не хочет снижать тарифную защиту своего промышленного сектора, подрывая тем самым уже почти достигнутый консенсус и прежние договоренности. В ответ китайцы заявили, что развитые страны и так уже получили от переговоров достаточно преимуществ, поскольку сохранили значительный уровень сельскохозяйственных дотаций, и поэтому они должны в большей степени учесть заботы развивающихся. А либерализация в сфере промышленной продукции - вообще дело добровольное, и к нему никого принуждать нельзя. Более того, необходимо определить те секторы, в которых развивающиеся члены ВТО смогут получить послабления при экспорте. Китай поддержали Индия, Индонезия, Венесуэла, Саудовская Аравия... И понеслось! "Богатые страны предлагают выгодные для самих себя условия, желая сохранить при этом свое моральное превосходство", - заявил министр иностранных дел Бразилии Селсу АМОРИМ.

Беда в том, что участники переговоров изначально преследовали совершенно разные и трудно сочетаемые цели. Развивающиеся государства хотели, чтобы крупнейшие мировые игроки (США и ЕС) существенно снизили поддержку своего сельского хозяйства. Из-за обильного дотирования и высокой тарифной защиты их аграрии давят своей продукцией остальной мир, не давая более бедным странам развивать свое сельское хозяйство и, тем более, экспортировать его продукцию на Запад. В принципе, США и Евросоюз были готовы на уступки в сельскохозяйственной сфере. В частности, представители Вашингтона предложили сократить размер своих сельскохозяйственных субсидий с $20 млрд до $15 млрд, а Брюссель согласился на уменьшение тарифов на импорт сельхозпродукции на 60%. Комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МАНДЕЛЬСОН заявил, что это "самое лучшее" предложение Брюсселя, то есть на большее Евросоюз пойти не готов. Однако за свои уступки США и ЕС требовали высокую плату: существенно облегчить доступ западных промышленных товаров на рынки развивающихся стран. Развивающиеся не согласились, и разговор зашел в тупик.

Конечно, это нескольку упрощенная схема. На самом деле все решали проценты, а в принципе никто от идеи достижения соглашения не отказывался. Ведь развивающимся странам надо как-то бороться с западными сельскохозяйственными субсидиями, а развитым очень нужны легкодоступные рынки. Поэтому и те, и другие заинтересованы в продолжении переговоров. Как сказал по итогам встречи Паскаль Лами, "стороны просто не смогли найти нужный компромисс". В то же время определенный прогресс имел место, и гендиректор ВТО не собирается сдаваться: он будет пытаться "вернуть процесс на рельсы".

И все же некоторые эксперты полагают, что провал женевских переговоров свидетельствует о невозможности заключения новых торговых соглашений в формате ВТО. Мировая торговля и так уже достаточно регламентирована и освобождена от лишних барьеров. Дальнейшая либерализация воспринимается многими как покушение на государственный суверенитет - в частности, на право каждой страны хоть немножко защищать от иностранной конкуренции те отрасли, которые нуждаются в такой защите. Более развитые страны меньше нуждаются в такой защите, и потому именно они ратуют за либерализацию.

В этом смысле провал переговоров Дохийского раунда является не тревожным, а, наоборот, обнадеживающим симптомом. Он свидетельствует о складывании некоего равновесия в мире: развитые страны не в состоянии навязывать свои правила игры. При желании они могут и дальше идти по пути либерализации своих внешнеторговых режимов, но принудить всех следовать за ними не получается. Разные группы стран требуют друг от друга ассиметричных уступок, которые трудно сравнивать, и каждый считает, что он уступил больше. И процесс развития системы ВТО в целом не идет.

Возможно, правы те эксперты, которые утверждают, что будущее - за двусторонними и региональными торговыми соглашениями и блоками, которые в состоянии более полно отражать интересы и цели своих участников. В таких рамках гораздо проще оптимизировать условия международной торговли: не нужно тащить за собой весь мир или отбиваться от навязываемых общих правил, которые не устраивают. Если так, то России совершенно незачем продолжать "прогибаться" на переговорах по вступлению в ВТО - членство в этой организации скоро может потерять актуальность. Лучше заняться оптимизацией торговых отношений с теми партнерами, которые представляют для нас интерес. И, конечно же, интеграцией нашего "родного" блока - будь он СНГ, или ЕврАзЭС, или, на худой конец, ЕЭП.