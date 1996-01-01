Международный конгресс рыбаков озвучил болевые точки отрасли

Форум рыбаков состоялся в конце прошлой недели во Владивостоке уже в пятый раз. Причем в третий - в ранге международного конгресса. В нем приняли участие представители 18 государств. Однако глава Росрыболовства Андрей КРАЙНИЙ не прилетел в Приморье, отправившись с Сахалина сразу в Москву. Впервые в истории конгресса на нем не присутствовал руководитель ведомства. Между тем отрасль - на пороге самых важных в своей современной истории перемен, которые создали почву для весьма острых конфликтов.

Вопрос о квотах решат "по-честному", но в помещении без окон

С 2009 г. рыболовецкие компании получат свою долю рыбных запасов не на пять, как раньше, а сразу на 10 лет. Дело хорошее. Можно строить долгосрочные планы, под них закупать новые суда и оборудование. Рабочая группа сформирована и уже начала работать.

Принцип распределения провозглашен простой - кто какие объемы имел в последние четыре года, тот такие доли и получит. Уменьшить могут лишь тем, кто освоил менее половины от полученных квот, но таких компаний практически нет. Казалось бы, всем все должно быть заранее известно и волноваться не о чем. Однако на деле все не так просто.

"Рыбаки у нас разные, поэтому специалистов постарались оградить от внешнего давления. Им даже помещение отвели без окон", - приоткрыл завесу тайны над работой комиссии начальник управления науки Федерального агентства по рыболовству (ФАР) Владимир БЕЛЯЕВ. По его словам, информация до последнего момента будет иметь полузакрытый характер. Спокойствия рыбакам это не добавляет, ведь для них квоты - вопрос жизни и смерти предприятия.

Доставка улова на берег может разорить рыбаков

Со следующего года весь улов рыбаки должны будут доставлять на российскую таможенную территорию. "Цель правительства - перейти от поставки сырья на мировой рынок к развитию глубокой переработки и поставки водных биоресурсов только на отечественный берег", - объясняет Андрей Крайний.

Рыбаки сами за это давно ратовали. Губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН поднимал тему на самых разных уровнях. Но в нынешней ситуации переходить на 100% доставку улова на берег преждевременно, уверяют дальневосточные рыбаки. Берег не готов, не справится с таким объемом работы. Например, холодильных и перегрузочных мощностей явно не достаточно.

"Холодильники поставить недолго", - кипятится руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр САВЕЛЬЕВ. Может быть, и недолго, но не дешево, возражают рыбаки. К тому же государственные органы не готовы к такой масштабной работе. Например, по уже принятому постановлению власти должны оформлять рыбацкие суда не дольше трех часов. Но реально документ не работает. И никто не несет за это ответственности.

"Сейчас берег оформляет 450 тыс. тонн морепродуктов, а предстоит поднять эту цифру до 1,8 млн тонн. Только таможенники должны увеличить свой штат на 123 единицы, а еще пограничники и специалисты Россельхознадзора. Пока ничего не сделано. Оформление улова может затянуться на несколько суток. Поэтому на данном этапе мы против, - поясняет президент Ассоциации добытчиков минтая Герман ЗВЕРЕВ. Потеря на оформлении улова нескольких суток для рыбаков может обернуться катастрофой. Компании понесут такие убытки, что просто разорятся.

Биржа или аукцион?

Еще одно нововведение - рыбные биржи. Но морепродукты - не биржевой товар, утверждают рыбаки. На бирже можно торговать однородным по качеству товаром. Рыба даже одного вида, но разных уловов может сильно отличаться. Покупателю необходимо видеть, что он приобретает, а значит, нужно вводить не биржи, а аукционы, утверждают рыбаки-практики. "Биржи нужны, чтобы переломить, наконец, ситуацию с браконьерством", - стоят на своем представители Росрыболовства.

"Рыбак рыбака видит издалека", гласит народная мудрость. А вот понять друг друга рыбаки с неводом и рыбаки с бумагами пока не могут. Может быть, поэтому глава ведомства пролетел мимо Владивостока и впервые в истории конгресса не освятил своим присутствием главное отраслевое событие года?! Во всяком случае, на прямой вопрос "ЗР" о причинах отсутствия Андрея Крайнего его помощник ничего конкретного сказать не смог. Впрочем, по официальной версии главу Росрыболовства Владимир ПУТИН срочно отправил на Сахалин.

Государство само хочет ловить рыбу. Пока в Мировом океане

С опаской отнеслись некоторые рыбацкие компании к планам создания госкорпорации "Росрыбфлот", чтобы Россия могла вернуться со своим рыбацким флотом в Мировой океан. Идею еще осенью прошлого года озвучил Андрей Крайний: "100% акций будет принадлежать государству. Эта организация при поддержке государства сможет обеспечить эффективную работу российского флота в удаленных районах океана".

Создание корпорации "Росрыбфлот" вошло в концепцию развития рыбного хозяйства России на период до 2020 г. Стратегия развития отрасли определяет в качестве одного из главных направлений возрождение экспедиционного промысла в открытой части Мирового океана и разработку системы его научного сопровождения.

Рыбаки, в общем-то, не против. Правда, не понятно, каким образом государство сможет работать эффективнее частных компаний, как сделает рентабельным лов в отдаленных районах при выросших ценах на топливо, но, в конце концов, пусть об этом "болит голова" у идеологов проекта. Однако пострадают частные компании. Оказывается, корпорация заберет около тридцати рыболовных судов, построенных когда-то под гарантии российского правительства и сейчас эксплуатируемых частными предприятиями. "Речь идет о камчатских ярусоловах и сахалинских тральщиках", - сообщил Владимир Беляев, тем самым успокоив приморских рыбаков, но не соседей по региону.

Государство не только учит жить, но и готово помочь материально

Впрочем, по многим проблемам отрасли рыбаки и чиновники имеют схожие взгляды, и государство готово придти на помощь. Напомним, недавно правительство приняло федеральную целевую программу по развитию рыбохозяйственного комплекса России, инвестиции в которую составят 62 млрд руб.

"31% от всего финансирования этой целевой программы, рассчитанной до 2013 г., пойдет на Дальний Восток. Это более 19 млрд руб. Более 11 млрд будет выделено из федерального бюджета, еще около 8 млрд - деньги частных инвесторов. Надеемся, что эти средства будут инвестированы в строительство портов, причалов рыболовного и научно-исследовательского флота", - сообщил Владимир Беляев.

Готова федеральная власть помочь и в преодолении новых трудностей. "Перед рыбацким сообществом остро стоит топливный вопрос. Доля затрат на топливо в себестоимости продукции уже превысила 30%. Это новый вызов мировому рыболовству. Для его решения рыбаки и ученые должны разработать и научиться применять энергосберегающие технологии промысла. При этом власть должна найти возможность оказания рыбакам государственной поддержки", - заявил губернатор Приморья.

Руководители отрасли согласны. Осталось решить, в каком объеме и в какой форме оказать помощь. Рыбаки предлагают изменить налогообложение - внести поправки в статью 26.1 Налогового кодекса и перевести отрасль на единый сельхозналог (ЕСХН). Это позволит снизить ставку налога до 6% и тем самым сэкономить от 20 до 40 млрд руб., подсчитали специалисты. Для примера - освобождение предприятия от уплаты НДС сэкономит отрасли всего 12-13 млрд руб.

Национальные биоресурсы надо приумножить

Восстановить запасы ценных морских биоресурсов поможет федеральная целевая программа "Повышение эффективности использования и развития ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 гг.". В соответствии с программой на развитие отечественной рыбной отрасли будет выделено 62 млрд руб. При этом более половины общего финансирования обеспечит федеральный бюджет.

"В рамках программы в Приморье будут строиться рыборазводные лососевые заводы, появятся производственный краборазводный комплекс, биолого-технологический парк аквакультуры. В общей сложности - 11 инвестиционных проектов, разработанных приморскими рыбохозяйственными организациями. Программа предусматривает и развитие прудовых и аквакультурных хозяйств, модернизацию флота приморских рыбохозяйственных предприятий. А самое главное - программа станет хорошим нормативным документом для работы рыбаков, - подчеркнул Сергей Дарькин. - К 2013 г. должны вырасти объемы поставок рыбной продукции на российский рынок с нынешних 62,5% до 80%".

У науки заберут квоты, но дадут суда

Для рационального использования и сохранения биоресурсов без отраслевых научно- исследовательских институтов не обойтись. "Часть государственных средств федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию рыболовства на 2009-2013 гг. в России пойдет на строительство 27 научно-исследовательских судов, - сказал Владимир Беляев. - К слову, научные исследования, проводимые российскими учеными, в том числе и на Дальнем Востоке, к примеру ДВО РАН, очень высоко оцениваются в том числе и зарубежными коллегами. Они отличаются особой точностью".

Больше половины из 27 судов придет на Дальний Восток, ведь большая часть водных биоресурсов России находится именно в Дальневосточном бассейне. Но квоты ученым, по его словам, урежут до 0,8-1% от общедопустимого улова (ОДУ). Остальная часть будет выставлена на аукционы или распределена между рыболовецкими компаниями в соответствии с их долями.