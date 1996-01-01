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Что будут строить по соседству?
В Хабаровске прошли публичные слушания, где архитекторы представили проект планировки территории в границах пер. Тихого - проспекта 60-летия Октября - проектируемой улицы в Центральном и Железнодорожном районах города.
Это первые слушания в сентябре, график которых утвержден мэром города. Мэром Хабаровска утвержден график проведения в сентябре 2008 года публичных слушаний по проектам планировки территорий. Пресс-служба города обнародовала график публичных слушаний по проектам планировки территорий, пригласив горожан принять участие в общественном обсуждении. В первую очередь это касается жителей указанных территорий, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией намеченных проектов.
10 сентября горожане могут ознакомиться и обсудить проект планировки квартала, расположенного в Центральном районе и ограниченного улицами Муравьева-Амурского, Запарина, Дзержинского и Амурским бульваром. Проект планировки территории в границах ул. Станционной - Амурского бульвара - ул. Ленинградской в Железнодорожном районе будет представлен разработчиками 17 сентября. А квартал, ограниченный улицами Промышленной, Карла Маркса и переулком Промышленным в Железнодорожном районе, станет предметом обсуждения 19 сентября.
Свое мнение по проекту планировки территории в квадрате улиц Джамбула - Брестской -- Некрасова и Яшина в Кировском районе жители могут высказать 24 сентября. На 26 сентября назначены публичные слушания по проекту планировки квартала, ограниченного улицами Немировича-Данченко, Полярной, Ильича, Голубкова в Краснофлотском районе.
Как сообщает пресс-служба города, все публичные слушания проходят в актовом зале здания департамента архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска на ул. Дикопольцева, 17, начало - в 18.00. Ознакомиться с материалами проектов, получить информацию и оставить свои предложения горожане могут по адресу: ул. Дикопольцева, 17, тел. 68-98-97.
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