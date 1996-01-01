Владивосток готовится к бурной деловой жизни - растут этажи офисов

Во Владивостоке в этом году вступило в строй немало современных офисов. С другой стороны в ходе массовой приватизации муниципальной недвижимости старые офисные помещения проданы с аукционов в собственность. Как отразилось это на арендной ренте?

Традиционно арендные ставки в офисах Владивостока пересматриваются один раз в год - в конце или начале года, когда и происходит заметный ценовой скачок. Первый квартал 2008 года подтвердил это.

По данным аналитиков ООО "Индустрия-Р", в историческом центре города аренда подорожала на 8,12%, тогда как во втором - лишь на 1,4%. По прогнозам девелоперов, к октябрю ставки аренды в среднем по краевому центру подрастут еще на 5%.

Директор ООО "Индустрия-Р" Сергей ДЫМЧЕНКО считает, что снижение темпов роста арендных ставок, по всей видимости, связано с летним падением деловой активности, когда договоры заключаются только с новыми арендаторами. Однако до конца этого года вероятен серьезный подъем средней ставки за счет вводимых в строй новых бизнес-центров, где аренда на порядок выше, чем в старых зданиях.

Если в декабре 2007 года офисный "квадрат" в городе в среднем (от подвала до евроофиса) стоил 880 руб. в месяц, в марте 2008 г. - 928 руб., то в июне - уже 1054 руб. В сентябре он, вероятно, приблизился уже к уровню 1150 руб.

Заметно повысилась на исходе лета, по сравнению с первым кварталом, максимальная ставка аренды в центральной части города - с 1800 руб./кв. м в месяц до 2000 руб./кв. м в месяц и выше. Повышение ставок в основных бизнес-центрах составило 11,11%. Однако в целом в этом районе города арендная плата в декабре составляла 998 руб. за 1 кв. м, в марте - 1079 руб. и в июне - 1094,1 руб.

Самыми низкими ставки аренды на офисные помещения в городе - 350 руб. в месяц - были в отдаленных районах города и в наиболее неприспособленных для офисной деятельности зданиях. Следующая группа зданий - по 1000 руб. в месяц. Довольно многие бизнес-центры предлагают помещения - до 1500 руб. за "квадрат", а лидеры рынка - от 1500 до 2150 руб.

При расчете арендной ставки арендаторам надо учитывать и дополнительные платежи, которые предусмотрены условиями договоров: начиная с самостоятельной оплаты электроэнергии, связи, Интернета, охраны и заканчивая ремонтом и коммунальными платежами и ответственностью за энергохозяйство и вывоз мусора.

Лишь половина офисных центров города к концу второго квартала имела свободные помещения - около 0,7% от общей площади, что вдвое меньше, чем в первом квартале. Это говорит о неудовлетворенном спросе.

Рост потребностей в современных офисных помещениях с высоким уровнем сервиса предопределил развитие строительства в городе новых бизнес-центров, как для сдачи в аренду, так и для дольщиков-собственников. Тенденция последних лет к покупке собственного офиса в связи с развитием местных бизнес-компаний и филиальной сети российских корпораций стало особенно заметной.

Наиболее достойными внимания сегодня считаются семь бизнес-центров из примерно 40 зданий такого назначения в разной степени готовности в центральной зоне Владивостока. Причем первенство по стоимости "квадрата" сегодня принадлежит зданию на ул. Некрасова - 120 тыс. рублей. Удобное расположение - у будущего моста через бухту Золотой Рог - делает его очень привлекательным.

В целом выбор помещений в строящихся офисных зданиях и бизнес-центрах довольно большой, как и разброс цен. Офисный "квадрат" на этапе окончания строительства сегодня стоит от $2500-3000 до $5000, а при предоплате на начальном этапе - ниже $2500. Впрочем, сделки такого рода сегодня проходят исключительно в рублях, поскольку способствуют "капитализации" бизнеса. Однако помещения продаются "под отделку", где лишь бетонная стяжка, остекление, подведены кондиционирование и вентиляция, а остальное требует дополнительных средств.

Налицо еще одна тенденция - в некоторых новых офисных зданиях помещения в собственность не продаются. Например, ТРК "ПРОСТО", пр.100 лет Владивостоку, 99. Девелоперский бизнес становится выгодным. И то, что во Владивостоке развернулось активное офисное строительство, показывает, что город готовится к бурной деловой жизни и намерен стать деловым центром АТР.