Кто заработал на лете?

Июль и август выдались на удивление погожими, так что купальный сезон был открыт тремя неделями раньше среднестатистического. Соответственно базы отдыха отработали лето с большей прибылью относительно того же периода прошлого года. В среднем цены на размещение в домиках сезона-2008 выросли на 15%, на дополнительные услуги (питание, прокат снаряжения и т.д) - до 50%.

Владельцы баз отдыха не без радости отмечают ярко выраженное желание народа отдыхать на широкую ногу. Время массового дикого отдыха в палатках постепенно уходит в прошлое. "Спальники, палатки, котелки теперь считаются чуть ли не экстримом. Люди хотят комфорта и готовы за него заплатить, - делится соображениями под водку с гребешком один из хозяев базы отдыха на Русском. - Отдельных душей и унитазов в каждом домике мы предложить не можем, остается предлагать такие услуги, как питание, баня, доставка с парома на базу".

Если говорить о стоимости отдыха в кругу семьи и друзей, то самый дешевый вариант в этом сезоне был 600-800 руб. в сутки за домик. Правда, заказать это удовольствие можно было в январе-феврале, обычная цена - 1600-1800 руб. в сутки. За эту сумму отдыхающим предлагается 8-9 кв. м площади с тремя кроватями. Иногда в сумму включается одна смена постельного белья. За 2000-2500 руб. можно было рассчитывать на предоставление места на отдельной (при домике) или общественной (по типу "коммунальной квартиры") кухне с необходимым минимумом посуды. Для нежелающих готовить во время отпуска на некоторых базах отдыха предоставлялось трехразовое питание (около 500 руб. с человека).

Повысился спрос и на так называемые vip-домики. Обычно это коттеджи из 2-3 спален, с двумя санузлами, кухней, столовой, бильярдной, сауной и спутниковым телевидением. Аренда коттеджа такого уровня обходилась в 8000-10000 рублей в сутки. Коттедж на 4-6 спален - 10000-12000 рублей. "Такого рода предложений достаточно, есть из чего выбрать, - прокомментировала ситуацию менеджер по внутреннему туризму компании "Таконт". - Сложность только в том, чтобы объяснить клиенту: домов в трех метрах от побережья в Приморском крае не существует в природе из-за особенностей застройки в условиях прибрежной полосы".

"Активный летний туристический сезон в крае календарно продолжается 60 дней, реально дай Бог, чтобы было 25 солнечных. Удовольствие и неудовольствие клиентов от базы отдыха напрямую зависит от того, в какую погоду и с какой компанией они прибыли в отпуск, - рассказывает бизнесмен сферы пляжного туризма в Андреевке. - От нас здесь мало что зависит. Есть в Андреевке базы отдыха с капитальными корпусами, услугами в номерах, есть и сарайчики, сдаваемые местным населением внаем и сервисом в виде домашней кухни".

Только человек наивный, звоня в туристическую компанию с намерением заказать домик на неделю в августе, будет всерьез сравнивать цены в Андреевке и Триозерье. Естественно, что разница не обнаружится. Сезон зарабатывания денег короток, а хабаровчане и благовещенцы привыкли планировать жизнь (и особенно летний отдых) на полгода вперед. Так что твердая цена на аренду устанавливается уже в марте-апреле. Хиты продаж для не приморских жителей: Ливадия, Триозерье, Хасанский район. Владивосток любит отдыхать на островах Русский, Попова, Рикорда и практикует краткосрочную аренду катеров. Сравнивать уровень цен в домиках без услуг и прайс-лист на гостиницы в пределах 100 метров от пляжа в Юго-Восточной Азии тоже бессмысленно. За 60 дней календарного туристического сезона приморское бунгало должно заплатить налоги всех уровней, облагодетельствовать проверяющие инстанции, выплатить заработную плату обслуживающему персоналу и принести прибыль хозяину. Последний же еще выкроит средства на поддержание домиков в приличном состоянии до следующего сезона и благоустройство территории.

Однако поднимать цену на аренду до бесконечности тоже нельзя. Потому на туристах, желающих жить красиво, зарабатывают другим способом. К числу цивилизованных можно отнести предоставление услуг сертифицированного тренера по дайвингу или виндсерфингу, организацию конных прогулок или познавательных экскурсий по природным и историческим местам. К относительно честному отъему денег у населения можно отнести продажу втридорога питьевой воды и медикаментов. Из новых услуг этого сезона отмечена организация детских групп - пока родители культурно пьют и закусывают, чада развлекаются под присмотром воспитателей. Удобно, за это и заплатить не жалко.