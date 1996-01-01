Убрав с рынка теневых производителей овощей, есть реальная возможность возродить сельское хозяйство

Наступившая календарная осень возвращает нас с отпускных небес на будничную землю. Вместе с рабочими и производственными делами нет-нет да и икнется от мысли о хлебе насущном в предстоящую зиму.

Поэтому, не откладывая дело в долгий картофельный склад, мы решили заглянуть в закрома приморских производителей, заодно выяснив, как обстоят дела с овощным предложением в окрестностях Владивостока.

Черниговский район воюет с мотыльком

Некогда вторая после Уссурийского района продовольственная житница Приморского края сегодня работает на "Дальсою". По словам замглавы администрации Черниговского муниципального района Николая ВОРОНКИНА, овощеводством сегодня в районе занимаются небольшие фермерские хозяйства и частники. Объем, который они могут предложить, не тот, чтобы всерьез говорить о компенсации поставок из того же Китая.

Причина, по словам Николая Максимовича, одна - выращивать и реализовывать овощи сегодня невыгодно. Несмотря на природные катаклизмы, поразившие в этом году Китай, его продукция, спускаемая по демпинговым ценам, заставляет искать выход сельхозпроизводителей Черниговки в более привлекательных с финансовой стороны культурах, например, в сое. Под эти бобовые сегодня отведена большая часть пахотных земель района.

При этом Николай Воронкин подчеркнул особо, что нет проблем с людьми, техникой и желанием этих людей работать на земле. Станет выращивание овощей экономически выгодным, тогда все Приморье будет завалено черниговской картошкой.

А пока у руководства района на повестке дня борьба с опасным вредителем - луговым мотыльком. Он, по словам замглавы района, не щадит ничего и никого, поглощая все без исключения культуры.

В Артеме мечтают о базе

Артемовских сельхозпроизводителей волнуют те же проблемы, что их коллег из Черниговки. Хотя они и меньше пострадали от зверств лугового мотылька, но и, как оказалось, в их производственной жизни не без проблем.

По словам директора одного такого предприятия, пожелавшего сохранить инкогнито, на юге Приморского края картофель уродился неплохой. Чуть хуже дела обстоят с морковью и свеклой. Однако всяко лучше, чем в центральных и северных районах Приморья, переживших засуху.

Но здесь, считает производитель, выступает главный рыночный манипулятор, а именно сбыт. Разрушенная система оптовых баз и заготконтор делает производство овощей невыгодным предприятием.

По мнению нашего собеседника, необходимо возрождать систему баз, но для начала те, что остались, очистить от закавказских монополистов. Плюс навести порядок с теневыми производителями овощей, наводнивших в последнее время Приморье. Если "белый" сельхозпроизводитель находится под неусыпным надзором контролирующих органов, выдает "на гора" нормальную и качественную продукцию, то "теневики", коими зачастую выступают те же китайцы, но выращивающие овощи уже на нашей земле, никому и ни за что не платят и, следовательно, находятся в более выгодном положении. Убрав их с рынка, есть реальная возможность возродить наше сельское хозяйство в его плодоовощной форме.

Что касается перспектив на урожай этого года, то Артем и Владивосток без картофеля не останутся. Вопрос только - по какой цене? Дорожающее топливо делает логистическую цепочку "производитель-потребитель" невыгодной, а посему тем, кто зависит от магазина, лучше делать запасы овощей уже сегодня и путем "самовывоза".

Трассовики-затейники

Сбыт давно уже стал "злым гением" приморского сельхозпроизводителя, и эту проблему каждый пытается решить по-своему. Проще всего в этом вопросе частнику, которому достаточно припарковаться на обочине дороги и выставить свой товар, так сказать, лицом.

Как бы местные власти ни боролись с ним, на рынки частник идет неохотно, предпочитая разложить свою продукцию подальше от налогов и поближе к моторизованному, а значит, денежному клиенту.

Одним из самых популярных и "проходных" мест считается поляна на гострассе М-60 в Надеждинском районе, у поворота на Тавричанку.

На общем фоне неорганизованного колхозного балагана, у людей, торгующих здесь овощами, медом, грибами и прочими дарами огородов и лесов, есть один несравненный плюс. Здесь не встретишь лотков с продукцией китайской "Дружбы", приемлемые цены и, конечно же, превосходное качество.

Всю незаконность своего нахождения здесь надеждинцы отметают, ссылаясь на верховное разрешение, данное районной администрацией. "Главное, чтобы был документ, доказывающий выкопанное, а не покупное происхождение наших овощей, - убеждает Галина, жительница п. Западный, что в двух километрах от "поляны". - Такой документ выдает сельсовет".

На вопрос, почему они неохотно торгуют своей продукцией на рынках, Галина и ее подруга отговариваются дороговизной процесса доставки, оформления торгового места и общей рыночной суетой. К тому же, уверяет Галина, ближайший крупный рынок находится в Вольно-Надеждинском и с точки зрения проходимости невыгоден. Несмотря на то что цена места на главном районном сельхозрынке 10 руб.(!) в день, ехать туда со своими овощами - все равно что в Тулу со своим самоваром, считают надеждинские трассовики. Их клиент - житель Владивостока - с деньгами, менее привередлив и дюже охоч до недорогого и качественного продукта.

По информации надеждинских трассовиков, в этом году владивостокский "огород", как еще называют район сами местные жители, готов порадовать горожан всеми овощами без исключения. В особенности уродились кабачки и картофель. Хуже обстоят дела с огурцами, которые уже на исходе, пока еще есть помидоры, сладкий перец и баклажаны. Неплохо обстоят дела с кукурузой и капустой. Поздние сорта белокочанной ожидаются в неплохом количестве. Хватит, говорят производители, всем!