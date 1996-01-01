В администрации Приморья состоится тожественное открытие 3-го Международного конгресса рыбаков

На пленарном заседании по теме "Развитие международного сотрудничества в сфере эффективного использования водных биоресурсов" с докладом "Ответственная миссия Международного конгресса рыбаков по обеспечению долгосрочного и эффективного использования водных биоресурсов" выступит губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН.

Вчера в новом спорткомплексе ВГУЭС "Чемпион"(ул. Гоголя, 41) состоялась церемония открытия пятой международной специализированной выставки-ярмарки "Перспективы развития рыбной отрасли".

5 сентября в бриллиантовом зале бизнес-центра "Хендэ" состоятся "круглые столы" на темы "Инновационно-технологическое обеспечение механизмов устойчивой эксплуатации водных биоресурсов" и "Логистика товарных потоков и инвестиционных инициатив в поддержку российского рыболовства и переработки".

Завершится Международный конгресс рыбаков итоговым пленарным заседанием и принятием резолюции, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.