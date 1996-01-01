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Строительство нефтепровода в Козьмино должно завершиться в 2009 году
Олег КОЛЯДИН перед руководителями администрации города на еженедельном аппаратном совещании поставил задачу - оперативно и без проволочек решить все вопросы, связанные со строительством спецморнефтепорта в бухте Козьмина, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.
Глава Находки проинформировал начальников управлений и отделов об итогах визита председателя Правительства Владимира ПУТИНА на строящиеся объекты спецморнефтепорта в бухте Козьмина. Олег Колядин принимал участие во встрече с главой кабинета министров и по ее итогам отметил большое значение, которое федеральные власти уделяют масштабной стройке под Находкой.
Специализированный морской нефтепорт в бухте Козьмина - проект государственного уровня, он станет конечной точкой стратегически важной для России нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий Океан". Большинство объектов спецморнефтепорта располагается на территории Находкинского городского округа, под них администрацией города выделены земельные участки площадью 144 га.
Нефтепроводная система ВСТО строится для транспортировки российской нефти на рынок Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализацию проекта предполагается осуществить в два этапа. На первом предусматривается строительство участка нефтепровода Тайшет (Иркутская область) - Сковородино и сооружение нефтеналивного терминала в Козьмино. Он будет включать в себя комплекс сливных эстакад, нефтебазу с резервуарным парком, а также береговые и морские сооружения. Работы в Козьмино начались в мае этого года и должны завершиться в четвертом квартале 2009 года.
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