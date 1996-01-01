На строительство и реконструкцию системы аэропортов Камчатки необходимо более 9,5 млрд рублей

Правительство Камчатского края одобрило проект создания в регионе Федерального казенного предприятия, который разработал Хабаровский институт гражданской авиации "Дальаэропроект". "Общая стоимость строительства и реконструкции системы аэропортов Камчатки, в соответствии с проектом, составит 9,64 млрд руб., - отметил руководитель Агентства по развитию транспортной инфраструктуры Камчатского края Михаил ХОДЕЕВ. - Это весьма значительные средства".