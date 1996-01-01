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На лов идут одни "старики"
Еще одна больная проблема, которую фактически еще так и не стали решать - катастрофическое старение флота. Например, базирующийся в Приморье рыбообрабатывающий (вкупе с оставшимися рефрижераторами) флот сегодня представляет собой достаточно жалкое зрелище. Степень износа в 80-100% говорит о многом.
На одном из заседаний Правительства РФ, посвященном рыбной отрасли, откровенно говорилось: если немедленно не предпринять радикальных шагов по обновлению флота, то примерно к 2015 году общий объем уловов может сократиться до 2,6 млн. тонн в год (в прошлом году 3,2 млн тонн). Понятно, что тогда по среднедушевому потреблению рыбопродукции мы не сможем догнать ни европейские страны, ни даже Китай.
Рыбаки не питают никаких иллюзий по поводу обновления своего флота. Если суда и приобретаются, то это уже изрядно послужившие старые посудины. Посчитано, что в целом на флот в период 2003-2007 года поступило всего 357 судов. Из них лишь 26 новых, причем больше половины из них - "маломерки". Большинство оставшихся имеет срок эксплуатации 15 и более лет. За это же время флот потерял 842 судна.
Эти цифры в значительной степени относятся к Дальнему Востоку. Наши рыбаки просто не в состоянии заказывать новые суда, так же как и наши корабелы - строить серии доступных по цене сейнеров и рефрижераторов. Разовые, но хорошо распиаренные региональными властями факты спуска на воду единичных небольших суденышек, конечно, не могут считаться коренным поворотом судостроителей лицом к рыбакам. Впрочем, вины корабелов тут тоже нет - строить себе в убыток тут тоже не хотят.
В целом рецепты по стимулированию обновления флота очень похожи на меры касаемо рыбопереработки. Это та же максимально гибкая налоговая политика, особенно в части взимания и возврата НДС, таможенные послабления на ввозимую из-за рубежа технику и оборудование, контролируемый государством лизинг, льготное кредитование и пр. Как это делается в других странах. Тут полумерами не отделаешься.
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