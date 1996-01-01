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Международный конгресс рыбаков откроется выставкой
Международный конгресс рыбаков откроется 3 сентября пятой международной специализированной выставкой "Pacific Future Fishery-2008", которая в этом году впервые пройдет в спорткомплексе ВГУЭС, сообщила пресс-служба администрация Приморского края.
В числе участников конгресса зарегистрировано более 350 человек. Представители власти и рыбного бизнеса из 16 российских и зарубежных стран обсудят вопросы долгосрочного и эффективного использования водных биоресурсов, наметят пути дальнейшего сотрудничества.
По словам организаторов, для участников рыбацкого форума составлена обширная деловая программа. На пленарном заседании ожидаются выступления С.Дарькина, руководителя Федерального агентства по рыболовству РФ Андрея КРАЙНЕГО, президента ООО УК "Находкинская БАМР" Петра САВЧУКА, консультанта департамента рыболовства и сельского хозяйства ФАО ООН Дэвида ДЖЕЙМСА, консультанта фирмы Frozen Fish International GmbH Бокиша Йохима Михаэля БОКИША, профессора Университета Аляски (США) Кейта КРИДЛА.
Помимо этого, с докладами выступят генеральный директор ФГУП "ТИНРО-Центр" Лев БОЧАРОВ, генеральный директор "ВНИЭРХ" Наталья ЛЫСОВА, управляющий директор "Sustainable Fisheries Partnership" Джим КЭНОН, а также представитель "Норвежского союза прибрежного рыболовства" Арне КРИСТОФЕРСЕН.
В рамках круглых столов, которые по традиции проводятся в бизнес-центре "ХендэЭ, участники смогут обсудить различные проблемы рыбной отрасли.
Деловая программа также включает в себя посещение рыбной выставки, специализированных семинаров, конкурсов, заключительного пленарного заседания. По итогам всех мероприятий будет принята резолюция конгресса, в этот документ рыбаки внесут свои предложения и выработанные решения.
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